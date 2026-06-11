Ma prosty krój, idealną długość i doskonale wpisuje się w ideę francuskiego szyku. Ta czarna spódnica w groszki to dobra baza wielu letnich stylizacji. Ten model od dawna noszą najlepiej ubrane paryżanki. Teraz znajdziesz go w sieciówce.

Grochy to wzór, który kilka sezonów zdominował trendy. Latem 2026 zdobi niemal wszystkie elementy garderoby, począwszy od bluzek i spodni, skończywszy na okryciach wierzchnich. Jeśli jednak chcesz wprowadzić go do swojej szafy tak, by został w niej na dłużej, nie ma lepszego sposobu od sięgnięcia po klasyczną spódnicę. Ta ze szwedzkiej sieciówki w składzie ma 100% wiskozy.

Wiskozowa spódnica w groszki z H&M – idealny wybór na lato 2026

Jest zwiewna, elegancka i ma ultra kobiecy krój, który w subtelny sposób podkreśla sylwetkę i dodaje jej lekkości. Spódnica w groszki z H&M to esencja francuskiego szyku. Ma prosty fason z lekko rozkloszowanym dołem i długość midi, dzięki czemu wygląda delikatnie i bez przesady. Na tym nie koniec. Midi z sieciówki zachwyca też jakością materiału. W całości została wykonana z wiskozy – tkaniny, która powstaje z włókien celulozowych i doskonale przepuszcza powietrze. Ta spódnica świetnie sprawdzi się w upalne dni w mieście. Z powodzeniem możesz wybrać ją na randkę, espresso tonic z przyjaciółką czy zwykły spacer.

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Jak nosić spódnicę w groszki latem 2026?

Ten model spódnicy w grochy to absolutny faworyt Francuzek, które słyną z perfekcyjnego wyczucia stylu. Nic dziwnego, bo dobrze wpisuje się ona w proste stylizacje w duchu swobodnej elegancji. Paryżanki najchętniej noszą ją do białego T-shirtu i balerin, ale idealnie współgra również z czółenkami kitten heels i topem na ramiączkach czy minimalistycznym kardiganem na guziki i chustą na włosach w stylu Jane Birkin. Warto się zainspirować.