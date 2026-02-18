Wiosną 2026 zamieniamy jeansy na spódnice, które przykuwają uwagę z daleka. Błyszczące, plisowane, sięgające ziemi czy zdobione piórami – to tylko niektóre z wielu widzianych na wybiegach. Zdradzamy, gdzie znaleźć idealną „Statement Skirt” i jak ją nosić w tym sezonie.

Moda już dawno nie była tak wyrazista i odważna. Choć nie ma mowy o końcu ery minimalizmu i estetyki clean-girl, do łask wracają efektowne wzory, energetyczne barwy i fasony z pogranicza klasyki i awangardy. Najbardziej widocznym przejawem stylu, który już okrzyknięto mianem głośnego luksusu, są spódnice, obok których trudno przejść obojętnie. To one wiodły prym na wybiegach największych domów mody. U Bottegi Venety wzrok przyciągały midi z piórami. U Balenciagi pojawiły się sięgające ziemi maxi w hiszpańskim stylu. U Chanel z kolei zachwyt wzbudziły asymetryczne modele z falbanami. Na tym nie koniec. Spódnice, które robią wrażenie, już są noszone przez najlepiej ubrane it-girls od Kopenhagi po Paryż.

„Statement Skirt” – co to za spódnica?

Pod nazwą „Statement Skirt” nie kryje się żaden konkretny fason ani kolor. To spódnica, która jest głównym elementem całej stylizacji. Zwykle wyróżnia ją odważny odcień, ciekawa faktura albo ekstrawagancki krój. Jedno jest pewne: ma być najmocniejszym akcentem całego ubioru. To kontra dla bezpiecznych, minimalistycznych elementów garderoby i doskonały pretekst do zabawy modą, o którą warto pokusić się wiosną.

Modne spódnice na wiosnę 2026 – tych modeli nie da się przeoczyć

Spódnice na wiosnę 2026 z sieciówek odzwierciedlają to, co było widoczne na wybiegach. W modzie są modele z cekinami, które od dawna nie są zarezerwowane na wyjątkowe okazje. W wielkim stylu wracają też charakterystyczne, plisowane midi w stylu New Look, pasujące zarówno do szpilek-kaczuszek, jak i płaskich butów: sneakersów, balerin czy mokasynów. Uwagę warto zwrócić również na dawno niewidziane spódnice z falbanami czy inspirowane stylem moto-boho fasony z frędzlami.

Jak stylizować „Statement Skirt”? Wiosną 2026 tak nosimy spódnice

Zaletą efektownych spódnic na wiosnę 2026 jest fakt, że stylizowanie ich jest wyjątkowo proste. Czasami wystarczy sięgnąć po klasyczny, biały T-shirt lub koszulę i ulubione, sportowe obuwie. Dobrym pomysłem będzie noszenie ich do butów z wysoką cholewką, np. motocyklowych botków czy kozaków na szpilce. W cieplejsze dni świetnie sprawdzą się z kolei krótkie kurtki: od ramonesek po jeansowe katany, oraz lekkie, kobiece buty, np. baleriny z paskiem. Zobacz inspiracje.