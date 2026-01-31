Nie tylko klasyczne adidasy i zamszowe tenisówki. Wiosną 2026 w modzie będą sneakersy w stylu glamoratti, które łączą sportowy szyk z elegancją. Te modele z biżuteryjnymi zdobieniami to idealny wybór do spodni i do sukienki.

Od kilku sezonów w modzie dominują minimalistyczne buty sportowe w stylu retro. Tej wiosny w trendach pojawi się ich zupełne przeciwieństwo – bogato zdobione tenisówki inspirowane estetyką glamoratti. Co je wyróżnia? Misternie dopracowane detale. U Louis Vuitton królowały sneakersy wykonane z gobelinowych tkanin. U Dries Van Noten wzrok przyciągały z kolei te z cekinami i koralikami. Na tym nie koniec. Buty sportowe z błyszczącymi dodatkami już pojawiły się w sieciówkach. Te modele godzą komfort noszenia z inspirowanym modą lat 80. przepychem, który okrzyknięto jednym z wiodących trendów 2026 roku.

Te sneakersy będą hitem wiosny 2026. Dodają charakteru stylizacjom

Zdobione haftem, z wstążką zamiast sznurówki albo z połyskującymi, biżuteryjnymi aplikacjami – tak wyglądają buty sportowe, które idealnie wpisują się w estetykę loud luxury. Modele wykonane z zamszu, koronki czy satyny są niezwykle dziewczęce i efektowne. Stanowią idealny dodatek do zwiewnej sukienki, ulubionych jeansów czy garnituru. Dla kogo będą idealne? Dla osób, które lubią eksperymentować ze stylem, inspirują się modą lat 80. albo szukają kompromisu między wygodą sportowego obuwia a szykiem bardziej eleganckich modeli. Jeśli znudziły Ci się klasyczne tenisówki i szukasz czegoś naprawdę oryginalnego, te propozycje mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

