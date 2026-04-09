W tym sezonie buty na obcasie zapewniają komfort. W trendach na wiosnę 2026 królują baleriny na słupku, które łączą elegancję z wygodą. Z czym nosić obuwie typu low block heel? Podpowiadamy. 

Buty na obcasie dla wielu kobiet są nieodłącznym elementem garderoby. Potrafią dodać pewności siebie i idealnie dopełniają wiele stylizacji. W tym sezonie mają jednak nie tylko wyglądać elegancko, ale też gwarantować komfort. W modzie na wiosnę 2026 prym wiodą baleriny na klocku – szykowne, uniwersalne, a przy tym niezwykle wygodne. 

Baleriny na obcasie – jak wyglądają najmodniejsze buty na wiosnę 2026? 

Buty typu low block heels to odpowiedź świata mody na szybkie tempo życia i potrzebę komfortu. Mają niski, stabilny obcas od 2 do 5 centymetrów i klasyczny, lekko zaokrąglony czubek. Baleriny na niewysokim słupku najpierw pojawiły się na wybiegach, m. in. u Chanel, The Row czy Balenciagi. Teraz są wszędzie: na ulicach światowych stolic, Instagramie i w ulubionych sieciówkach. Najmodniejsze są minimalistyczne, wykonane z gładkiej skóry lub zamszu, ozdobione jedynie małą kokardką. Idealnie wpisują się w estetykę dyskretnego luksusu i stanowią wymarzoną alternatywę dla szpilek ze spiczastym noskiem. 

Gdzie kupić baleriny na obcasie? Najmodniejsze modele na wiosnę 2026

Klasyczne, czarne znajdziemy w kolekcjach znanych marek obuwniczych, takich jak Gino Rossi czy Balagan. Beżowe, w odcieniu nude mają w ofercie uwielbiane sieciówki, m. in. Mango. Uwagę przykuwają też czekoladowe z Bershki czy karminowe z H&M. Wszystkie łączy jedno: obcas nie wyższy niż 5 centymetrów, który zapewnia stabilny krok i wygodę. 

Czerwone baleriny na klocku

Czekoladowe czółenka

Beżowe balerinki

Czarne baleriny na słupku

Jak nosić baleriny na klocku? Modne stylizacje na wiosnę 2026

Ze względu na komfort noszenia i minimalistyczny sznyt baleriny na klocku dobrze dopełniają wiele stylizacji. To buty pasujące zarówno do jeansów, jak i bardziej eleganckich, garniturowych spodni. Świetnie komponują się ze spódnicami: od mini, przez ołówkowe modele przed kolano, aż po rozkloszowane maxi. Możemy łączyć je także z takimi elementami stylu retro, jak spodnie capri czy klasyczny trencz.