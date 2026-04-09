Wiosną 2026 stawiamy na baleriny na klocku. Jak nosić najmodniejsze buty sezonu?
W tym sezonie buty na obcasie zapewniają komfort. W trendach na wiosnę 2026 królują baleriny na słupku, które łączą elegancję z wygodą. Z czym nosić obuwie typu low block heel? Podpowiadamy.
Buty na obcasie dla wielu kobiet są nieodłącznym elementem garderoby. Potrafią dodać pewności siebie i idealnie dopełniają wiele stylizacji. W tym sezonie mają jednak nie tylko wyglądać elegancko, ale też gwarantować komfort. W modzie na wiosnę 2026 prym wiodą baleriny na klocku – szykowne, uniwersalne, a przy tym niezwykle wygodne.
Baleriny na obcasie – jak wyglądają najmodniejsze buty na wiosnę 2026?
Buty typu low block heels to odpowiedź świata mody na szybkie tempo życia i potrzebę komfortu. Mają niski, stabilny obcas od 2 do 5 centymetrów i klasyczny, lekko zaokrąglony czubek. Baleriny na niewysokim słupku najpierw pojawiły się na wybiegach, m. in. u Chanel, The Row czy Balenciagi. Teraz są wszędzie: na ulicach światowych stolic, Instagramie i w ulubionych sieciówkach. Najmodniejsze są minimalistyczne, wykonane z gładkiej skóry lub zamszu, ozdobione jedynie małą kokardką. Idealnie wpisują się w estetykę dyskretnego luksusu i stanowią wymarzoną alternatywę dla szpilek ze spiczastym noskiem.
Gdzie kupić baleriny na obcasie? Najmodniejsze modele na wiosnę 2026
Klasyczne, czarne znajdziemy w kolekcjach znanych marek obuwniczych, takich jak Gino Rossi czy Balagan. Beżowe, w odcieniu nude mają w ofercie uwielbiane sieciówki, m. in. Mango. Uwagę przykuwają też czekoladowe z Bershki czy karminowe z H&M. Wszystkie łączy jedno: obcas nie wyższy niż 5 centymetrów, który zapewnia stabilny krok i wygodę.
Czerwone baleriny na klockuKup teraz
Czekoladowe czółenkaKup teraz
Beżowe balerinkiKup teraz
Czarne baleriny na słupkuKup teraz
Jak nosić baleriny na klocku? Modne stylizacje na wiosnę 2026
Ze względu na komfort noszenia i minimalistyczny sznyt baleriny na klocku dobrze dopełniają wiele stylizacji. To buty pasujące zarówno do jeansów, jak i bardziej eleganckich, garniturowych spodni. Świetnie komponują się ze spódnicami: od mini, przez ołówkowe modele przed kolano, aż po rozkloszowane maxi. Możemy łączyć je także z takimi elementami stylu retro, jak spodnie capri czy klasyczny trencz.