Hailey Bieber boryka się z plotkami wywołanymi filmem nagranym przez Tiktokerkę. Autorka filmu podała Hailey przykładem tolerującej współuzależnionej, co rozwścieczyło modelkę. Mimo wszystko influencerka nie zapomina o chwili dla siebie i przypominaniu nam, co to styl. Pozornie porusza się poza oficjalnym kalendarzem mody, ale rzeczywistość jest taka, że wyprzedza to, co dopiero nastąpi. Wychodząc z West Hollywood’s Architecture Cafe, została sfotografowana przez paparazzi w stylizacji, która na pierwszy rzut oka wyglądała jak zwykły, sportowy zestaw do jogi.

Buty Hailey Bieber

To jednak właśnie w takich niepozornych momentach rodzą się najważniejsze sygnały trendowe. Kluczowym elementem jej looku były niskie buty hikingowe Salomon x Maison Margiela. Detal, który zdradza kierunek, w jakim zmierza moda obuwnicza 2026 roku.

Trend niskich butów trekkingowych w miejskich stylizacjach nie pojawił się znikąd. Już wcześniej kiełkował na pograniczu gorpcoru i luksusowej mody funkcjonalnej. Dopiero teraz zaczyna nabierać masowego znaczenia. Hailey Bieber wyniosła go z górskich szlaków.

Niskie buty do hikingu w stylizacjach ulicznych pojawiają się już od dawna. W wersji Salomon x Maison Margiela zyskują dodatkowo modowy sznyt. W 2026 roku ten trend będzie rósł w siłę. Zwłaszcza wśród osób ceniących komfort.