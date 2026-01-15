Od poniedziałku 19 stycznia w sklepach Lidl Polska ponownie pojawią się walizki Wittchen. Walizki od dawna są rozchwytywane, zatem można spodziewać się ich szybkiego znikania z półek.

Walizki Wittchen w Lidlu

Kolekcja walizek Wittchen dostępna w Lidlu wyróżnia się solidnym wykonaniem i kolorami. Ci, którzy wcześniej skusili się na zakup walizek, wiedzą, że potrafią służyć naprawdę bardzo długo. Od poniedziałku 19 stycznia zakupy w Lidlu to nie tylko ciekawy wybór pięknych walizek, ale i wygodnych ubrań w stylu smart casual.

Na lidlowych półkach znajdziemy bluzy lub spodnie dresowe damskie U.S. Grand Polo dla Esmara wykonane z miękkiej dzianiny, której wewnętrzna strona została pokryta przyjemnym w dotyku meszkiem. W ofercie pojawiła się również sukienka dresowa damska U.S. Grand Polo dla Esmara. Na zimowe dni, do kompletu możemy dobrać legginsy damskie z bawełną U.S. Grand Polo dla Esmara.