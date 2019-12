Dla spóźnialskich to już ostatni moment na zakup gwiazdkowych prezentów, a także świątecznych kreacji. Jeżeli w dalszym ciągu nie wiecie, co założyć na siebie na tę szczególną okazję, jak zwykle przychodzimy do Was z pomocą. A dokładniej z pięcioma gotowymi zestawami, które idealnie sprawdzą się nie tylko na Wigilę, ale również na uroczyste świętowanie z najbliższymi. Jesteście zainteresowane?

AGNIESZKA DYGANT W STYLIZACJI, KTÓRĄ BĘDZIESZ CHCIAŁA ZAŁOŻYĆ NA ŚWIĘTA!

Jeśli jesteś miłośniczką minimalistycznych krojów ubrań i stonowanych barw – polecamy, żebyś postawiła w wigilijnej stylizacji na białą koszulę. Ten uniwersalny element garderoby świetnie będzie współgrał z trapezową spódnicą. Wybierz metaliczny odcień, który w tym sezonie robi furorę. Całość dopełnią błyszczące botki, które urozmaicą Twój look. Stylizacja wigilijna nie obędzie się także bez ultra-kobiecej sukienki. Na eleganckiej kolacji możesz zaprezentować błyszczącą, złotą sukienkę przed kolano. Kreacja idealnie skomponuje się z beżem i różowym złotem. Polecamy więc dobrać do niej klasyczne szpilki, basicowy płaszcz w kolorze nude i biżuterię.

Świetnym wyborem na Gwiazdkę będzie też mała czarna, którą każda kobieta obowiązkowo powinna mieć w swojej garderobie. Czerń świetnie współgra z wieloma kolorami, my polecamy połączenie z szarością, czerwienią, ale też srebrem czy złotem.

Nieważne czy kolację wigilijną spędzasz w domowym zaciszu czy w ekskluzywnym lokalu, w każdym miejscu możesz wyglądać pięknie i stylowo. Zainspiruj się naszymi propozycjami i wybierz tę stylizację, która najbardziej pasuje do charakteru wieczoru, a przede wszystkim do Ciebie.

20 NAJPIĘKNIEJSZYCH SUKIENEK NA ŚWIĄTECZNE PRZYJĘCIA

Który zestaw podoba Wam się najbardziej?