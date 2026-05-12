Elegancja, która nadąża za tempem współczesnego życia? VISTULA i Polskie Linie Lotnicze LOT właśnie pokazali, że to możliwe. Efektem współpracy dwóch kultowych polskich marek jest kolekcja kapsułowa stworzona z myślą o osobach, które są ciągle w ruchu, ale nie chcą rezygnować ze stylu.

Hasło kampanii „Well traveled. Well dressed.” idealnie oddaje charakter całego projektu. To moda, która sprawdza się zarówno podczas porannego wyjazdu na lotnisko, wielogodzinnego lotu, jak i tuż po wylądowaniu – na biznesowym spotkaniu czy miejskim lunchu.

W kolekcji znalazły się damskie i męskie sylwetki oraz praktyczne akcesoria podróżne. Dominują lekkie fasony, nowoczesne materiały i detale zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort bez utraty eleganckiego charakteru. Tkaniny odporne na zagniecenia, elastyczne struktury i przewiewne włókna sprawiają, że ubrania zachowują świeży wygląd nawet po wielu godzinach w podróży.

Jak podkreśla Piotr Kuczak, Dyrektor Marketingu marek Vistula, Wólczanka i Bytom, współpraca obu brandów to coś więcej niż jednorazowy projekt.

Ta współpraca to coś więcej niż wspólne logo – to autentyczna odpowiedź na oczekiwania współczesnych podróżników. VISTULA i LOT to marki, które łączy jedna obietnica: niezawodna jakość i dbałość o komfort. Przekuliśmy te wspólne wartości w funkcjonalne fasony i nowoczesne tkaniny, oddając w ręce klientów kolekcję, która sprawia, że elegancja w podróży staje się absolutnie naturalna – mówi Piotr Kuczak.

Jednym z najbardziej wyjątkowych elementów kolekcji są t-shirty ozdobione grafikami Janusza Grabiańskiego – legendarnego polskiego ilustratora i plakacisty, którego prace przez lata budowały wizualną tożsamość LOT-u. Kultowe ilustracje po raz pierwszy pojawiły się na tkaninach, nadając całej linii modowy, jak również kolekcjonerski charakter.

Ewa Lampart z Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT podkreśla, że partnerstwo z VISTULĄ było naturalnym krokiem. Obie marki od lat kojarzone są z wysoką jakością, niezawodnością i doświadczeniem, a wspólna kolekcja miała połączyć funkcjonalność z estetyką premium.

Kampania promująca linię została zrealizowana w przestrzeniach doskonale znanych pasażerom LOT-u – w salonikach biznesowych Polonez i Mazurek, na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz na pokładzie Boeinga 787-9 Dreamliner. Całość utrzymano w nowoczesnym, minimalistycznym klimacie podkreślającym ideę komfortowego podróżowania w dobrym stylu.

Nowa kolekcja VISTULA x LOT jest już dostępna w wybranych salonach marki oraz online. To propozycja dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo niezależnie od kierunku podróży.

Materiał promocyjny marki Vistula.