Vinted opublikowało najnowszy raport dotyczący wyszukiwań użytkowników z 2025 roku. Jakie hasła w ubiegłym roku zyskały viralową popularność? Wśród trendów, które szczególnie wyróżniły się w wyszukiwaniach, znalazły się boho chic oraz gymshark onyx.

Viralowe wyszukiwania Vinted

Boho chic to styl inspirowany estetyką bohemy. W tej estetyce charakterystyczne są zwiewne tkaniny, frędzle, koronki, hafty, ziemiste kolory oraz nawiązania do mody lat 70. Z kolei gymshark onyx odnosi się do popularnej linii odzieży sportowej marki Gymshark w kolorze onyx, głębokiej, eleganckiej czerni.

Raport wskazuje również na inne popularne zapytania. Wśród najszybciej zyskujących na popularności fraz znalazły się m.in. scuffers. W raporcie podkreślono także rosnące znaczenie odniesień kulturowych i markowych. Jak zauważa Vinted: „Wśród wschodzących kategorii znalazły się odniesienia do świata popkultury, w tym m.in. Quebonafide i Death Note, a także wyszukiwania ukierunkowane na konkretne marki, w tym kolczyki Chanel i Nike Shox TL.”