Ubrania, które zawsze wyglądają drogo, nawet jeśli kosztowały grosze
Luksus jest zawsze w cenie, choć nie zawsze nas na niego stać. To jednak żaden problem – przekonują styliści cytowani przez amerykański magazyn „Town & Country”. Według nich każdy z nas może wyglądać drogo nawet najniższym kosztem. Tajemnicą sukcesu wcale nie są kreacje od najdroższych projektantów. Wszystko zależy od dobrego gustu i umiejętności łączenia poszczególnych elementów stylizacji. Ekstrawagancja powinna ustąpić miejsca nieśmiertelnej klasyce, która zawsze się obroni. Nawet jeśli kosztuje grosze. Tylko co to właściwie oznacza? Zajrzyj z nami do szczegółowego przewodnika.
Jakie ubrania wyglądają drogo?
#1 Postaw na prostotę
Nie musisz nikogo zaskakiwać. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się tak przewidywalne dodatki, jak mała torebka czy klasyczne baletki na płaskiej podeszwie.
#2 Pozbądź się logotypów
Zdaniem stylistów widoczne logotypy znanych marek mogą sugerować kiepski gust, a także spore kompleksy. Bogaci ludzie naprawdę nie muszą obwieszać się logotypami.
#3 Zadbaj o szczegóły
Poszczególne elementy stylizacji muszą być nieskazitelne, nawet jeśli kosztowały grosze. Żadnych urwanych guzików, zadrapań na butach czy innych plam. Prasowanie to podstawa.
#4 Jeansy nie są zakazane
Ale pod jednym warunkiem – materiał, z którego są wykonane, powinien być jak najciemniejszy. Wtedy wygląda bardziej elegancko i drożej niż wypłowiały denim.
#5 Naucz się łączyć ubrania
Niektóre kombinacje od razu kojarzą się luksusowo, a jako przykład magazyn podaje unikalne połączenie marynarki z golfem.
#6 Zwróć uwagę na okrycie wierzchnie
Krótka jeansowa kurtka raczej nie kojarzy się z luksusem. Ale długi, wełniany płaszcz w kolorze kamelowym – jak najbardziej tak. Zwłaszcza, jeśli jest idealnie dopasowany.
#7 Nie bój się monochromatyczności
Jeśli nie wiesz, w co się ubrać albo problem sprawia ci dopasowywanie kolorów – nic prostszego. Ubierz się od stóp do głów np. na czarno.