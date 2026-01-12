Luksus jest zawsze w cenie, choć nie zawsze nas na niego stać. To jednak żaden problem – przekonują styliści cytowani przez amerykański magazyn „Town & Country”. Według nich każdy z nas może wyglądać drogo nawet najniższym kosztem. Tajemnicą sukcesu wcale nie są kreacje od najdroższych projektantów. Wszystko zależy od dobrego gustu i umiejętności łączenia poszczególnych elementów stylizacji. Ekstrawagancja powinna ustąpić miejsca nieśmiertelnej klasyce, która zawsze się obroni. Nawet jeśli kosztuje grosze. Tylko co to właściwie oznacza? Zajrzyj z nami do szczegółowego przewodnika.

Jakie ubrania wyglądają drogo?

#1 Postaw na prostotę

Nie musisz nikogo zaskakiwać. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się tak przewidywalne dodatki, jak mała torebka czy klasyczne baletki na płaskiej podeszwie.

#2 Pozbądź się logotypów

Zdaniem stylistów widoczne logotypy znanych marek mogą sugerować kiepski gust, a także spore kompleksy. Bogaci ludzie naprawdę nie muszą obwieszać się logotypami.

#3 Zadbaj o szczegóły

Poszczególne elementy stylizacji muszą być nieskazitelne, nawet jeśli kosztowały grosze. Żadnych urwanych guzików, zadrapań na butach czy innych plam. Prasowanie to podstawa.

#4 Jeansy nie są zakazane

Ale pod jednym warunkiem – materiał, z którego są wykonane, powinien być jak najciemniejszy. Wtedy wygląda bardziej elegancko i drożej niż wypłowiały denim.