Jak wygląda szafa przeciętnego faceta? Można przypuszczać, że wisi w niej po kilka sztuk z każdej kategorii: podkoszulek, koszul, swetrów czy kurtek. Często wymienia zawartość swojej garderoby z wielu różnych powodów: a to już zbyt znoszone, w złym kolorze, albo po prostu jest już passé. Jednak pewne elementy garderoby pozostają ponadczasowe, a zmieniająca się męska moda nie robi im najmniejszej krzywdy. Skórzana kurtka należy właśnie do takich ponadczasowych klasyków i każdy facet dbający o swój styl powinien mieć przynajmniej jeden egzemplarz.

Kurtki męskie ze skóry – ponadczasowa klasyka

Jeżeli twój ukochany nie ma jeszcze w swojej garderobie ani jednej takiej kurtki, to nie warto zwlekać z jej zakupem. Każdy dbający o swój wygląd facet powinien mieć w zanadrzu czarną skórzaną kurtkę, która sama w sobie jest przepisem na udaną stylizację. Modne modele można dostać m.in. w sklepie internetowym Denley.pl. Pełno w nim różnych kolorów i fasonów, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Kurtki męskie ze skóry nie tylko na wiosnę

Kurtki ze skóry to nie tylko modny dodatek do wiosennych stylizacji. Na dobrą sprawę kurtki skórzane męskie można nosić przez 365 dni w roku. Trzeba tylko wiedzieć, jak dobierać do nich pozostałe elementy stylizacji. Klasyczne kurtki skórzane, jak ramoneski, doskonale dopełniają wiosenne czy jesienne stylizacje – wystarczy założyć ją na stylowy t-shirt lub koszulę. Latem świetnie sprawdzi się w chłodne wieczory, kiedy temperatura gwałtownie spada. Zimą natomiast warto zdecydować się na zimowe kurtki skórzane, pikowane lub z kożuchem, które świetnie chronią przed przenikliwym chłodem czy opadami śniegu.

Kurtki męskie skórzane – świetna opcja dla każdego

Niegdyś kurtki skórzane kojarzyły się nam z harleyowcami, metalowcami czy innymi buntowniczymi subkulturami. Obecnie ten element garderoby to synonim elegancji, dobrego gustu i przede wszystkim gwarancja udanego looku. Kurtka skórzana trafia w gusta zarówno młodszych facetów, jak i tych z większym bagażem doświadczeń. Zakładając skórę, zyskują pewność siebie i czują się naprawdę męsko.

Skórzana kurtka w luźniejszym wydaniu

Choć słysząc hasło „kurka skórzana”, najczęściej mamy przed oczami klasyczną ramoneskę, to na rynku można znaleźć inne, ciekawe alternatywy dla podstawowego modelu. Te z kapturem to z pewnością nie nowość w męskiej modzie, lecz są jeszcze odrobinę niedoceniane. Mogą być dobrym urozmaiceniem dla standardowych kurtek skórzanych i świetną opcją dla tych, którzy poszukują kurtki w niezobowiązującym stylu. Męska „skóra” z kapturem fajnie komponuje się z codziennymi stylizacjami, a dodatkowo zapewnia głowie ochronę przed wiatrem czy chłodem.

Męska kurtka skórzana – jak nosić?

Gdy twój ukochany będzie już szczęśliwym posiadaczem modnej męskiej skórzanej kurtki, spróbuj wcielić się w rolę jego osobistej stylistki! Tworzenie modnych i stylowych outfitów wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać.

Kurtka męska skórzana – wersja casual

„Skóra” idealnie nadaje się do codziennych stylizacji. Nie trzeba nawet przesadnie kombinować z doborem pozostałej części stroju, żeby wyglądać niczym James Dean. Zwykły t-shirt czy koszulka polo, ciemne jeansy lub chinosy, do tego sneakersy czy sztyblety i stylówka do pracy lub szkoły gotowa.

Kurtka męska skórzana – wersja smart casual

Kurtka skórzana staje się ciekawą alternatywą dla klasycznej marynarki w sytuacjacji, kiedy mężczyzna chce wyglądać bardziej elegancko. Pod kultową ramoneskę warto założyć prostą koszulę, chinosy lub inne spodnie z materiału, sztyblety. Tak właśnie powinien wyglądać smart casual z charakterem!

Mamy nadzieję, że powyższe rady przydadzą się nie tylko jemu, ale i tobie. Może czas na wyjątkowy prezent?

Materiał promocyjny