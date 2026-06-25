Do niedawna był jedynie nostalgicznym wspomnieniem mody początku milenium. Teraz wraca w wielkim stylu. Turkus w swojej najczystszej postaci będzie jednym z najmodniejszych kolorów lata 2026. Jak go nosić z klasą i modowym sznytem? Zobacz inspiracje.

Łączy w sobie tony mięty, cyjanu, błękitu i zieleni. Przywodzi na myśl nie tylko kolor morskiej piany, ale też barwną estetykę lat 2000. Nic dziwnego, że wraca do gry dokładnie wtedy, kiedy świat mody na nowo fascynuje się stylem y2K. Turkus to esencja dopamine dressing – ubierania się w odcienie, które wnoszą radość, optymizm i wakacyjną beztroskę. W tym sezonie był widziany na wybiegach rekordową ilość razy. Zdobił spódnice u Prady, bluzki u Emporio Armani, sukienki u Burberry i ekstrawaganckie kreacje u Stelli McCartney. Na tym nie koniec. Odcienie turkusu już widać na ulicach modowych stolic i w ulubionych sieciówkach. Jak je nosić?

Turkus i jeans, czyli sprawdzony sposób na letnią stylizację

Turkusowy top to idealna baza wakacyjnych stylizacji. Pasuje idealnie do podstawowych elementów garderoby, takich jak białe spodnie, klasyczne jeansy czy bermudy z denimu. To zdecydowanie najprostszy sposób na to, by wprowadzić ten modny odcień do swojej szafy.

Turkus i brąz – modne połączenie kolorów na lato 2026

Łączenie neonów ze stonowanymi barwami to sprawdzona strategia, która nigdy nie zawodzi. W tym sezonie widać to szczególnie w duecie nasyconego turkusu i głębokiego, czekoladowego brązu. Bazując na tej kombinacji, możemy stworzyć wiele robiących wrażenie stylizacji. Pomyśl o turkusowym topie i brązowej spódnicy albo o lnianej koszuli w kolorze morza i czekoladowych, garniturowych bermudach. Ten tandem barw nie tylko doskonale ze sobą współgra, ale też wspaniale podkreśla opaleniznę.

Turkus i beż – te kolory będziemy nosić latem 2026

Turkus dobrze komponuje się również z innymi stonowanymi barwami, takimi jak piaskowy beż, biel czy czerń. Jeśli szukasz pomysłu, jak nosić go w eleganckiej wersji, połącz turkusową bluzkę z beżową spódnicą lub długimi, lnianymi spodniami z szeroką nogawką. Ten efektowny kontrast przyciąga spojrzenia, a przy tym jest harmonijny i bardzo szykowny.

Turkusowe spodnie i szorty – jak nosić je latem 2026?

W modzie na lato 2026 są nie tylko turkusowe sukienki, spódnice i topy, ale też spodnie i spodenki. Te w odcieniach lazurowej wody najlepiej nosić w duecie ze stonowaną górą, np. białą lnianą koszulą czy szarym T-shirtem. Dzięki temu cała stylizacja wygląda spójnie, a kolor przewodni przykuwa uwagę. Dokładnie tą zasadą kierują się najlepiej ubrane it-girls.