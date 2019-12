Trudno o coś bardziej klasycznego niż kultowe buty Vans Era. Pierwszy model tego obuwia został zaprojektowany przez skaterów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyściełany zapiętek, waflową podeszwę, występował w dwóch stonowanych kolorach i zapewniał upragnioną funkcjonalność podczas jazdy na deskorolce, zachowując jednocześnie styl. W przypadku zniszczenia któregoś z butów ze swojej pary skaterzy z Dogtown mogli udać się do jednego ze sklepów Vans, by wymienić but na inny, o dowolnym kolorze – tym samym posiadali dwa różne modele Vans Era. W ten sposób nieświadomie zapoczątkowali nowy styl, który mógł zaistnieć tylko w kulturze deskorolkowej. Inspirując się tą historią, Vans i nowa kolekcja Mismatch Era odda tej wiosny hołd swojemu klasykowi jego uwspółcześnioną odsłoną.

Dzięki uniwersalnej strukturze i wyjątkowemu zestawieniu materiałów, Era jest dziś ulubionym butem skaterów, surferów oraz kreatywnych głów na całym świecie. Umożliwiając dowolne zestawianie ze sobą lewego i prawego buta z linii Classics, Vans przenosi nas do wczesnych lat swojego rodzinnego biznesu. Era przewodzi nowej kolekcji jako but, który pierwotnie zainicjował ten trend. Lewy but został wykonany z połączenia materiałów w kolorach moro i niebieskim, natomiast prawy – w kolorze różowym z nadrukiem zebry. W linii Mismatch znajdzie się również klasyczny model Slip-On, wpisujący się w ten trend nieco subtelniej oraz model Style 36 z kontrastującymi sznurówkami i kultowym paskiem Sidestripe po bokach.

Kolekcja Mismatch będzie dostępna w sklepie internetowym Vans.com/Classics oraz wybranych sklepach stacjonarnych Vans już od stycznia.