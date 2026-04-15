Modne nakrycia głowy na wiosnę 2026 dodają stylizacjom modowego twista. Do łask wracają kultowe czapki z początków milenium i eleganckie kapelusze od dekad noszone przez ikony stylu. Jedno jest pewne: to one stanowią ostateczny szlif, niezależnie od tego, czy mamy na sobie jeansy, trencz czy sukienkę. Oto najmodniejsze propozycje sezonu.

Nakrycia głowy od dawna nie są zarezerwowane na chłodne dni. Wiosną i latem chronią głowę przed słońcem, a włosy przed wiatrem, i co najważniejsze – sprawiają, że każda stylizacja nabiera modowego sznytu. W tym sezonie nie będzie inaczej. Najmodniejsze czapki i kapelusze na wiosnę 2026 przywodzą na myśl francuską riwierę, wielkie muzyczne festiwale i rajskie plaże, ale równie dobrze sprawdzają się w miejskiej scenerii. Wybrałyśmy te, które najlepiej uzupełnią nasz styl w najbliższych miesiącach.

Toczek, czyli najbardziej eleganckie nakrycie głowy na wiosnę 2026

Choć jego historia sięga czasów średniowiecza, szczyt jego popularności przypada na przełom lat 50. i 60. Pillowbox hat, czyli toczek – mały, okrągły kapelusz noszony zwykle na czubku głowy, stał się symbolem ponadczasowej elegancji dzięki Jackie Kennedy. Dziś wraca w wielkim stylu, nie tylko zimą. W trendach na wiosnę 2026 są lżejsze wersje klasycznego toczka wykonane z wełny, filcu, a nawet jeansu. Pasują idealnie do ponadczasowych trenczy, marynarek, garniturowych spodni czy balerinek. Hitem sezonu będzie też toczek słomkowy, który w przeciwieństwie do tradycyjnego kapelusza z rondem, zda egzamin nie tylko na wakacjach. Trendsetterki już noszą go do ulubionych okryć wierzchnich, spodni ⅞ czy prostych T-shirtów.

Crochet cap, czyli czapka robiona na szydełku to powrót boho w trendach na wiosnę 2026

Rękodzieło cieszy się coraz większą popularnością wśród znawców mody. W tym sezonie ponownie sięgniemy po dodatki robione na szydełku. W trendach będą przede wszystkim czapki – małe, okrągłe, charakterystyczne dla stylu boho, takie, jakie nosiłyśmy w latach 2000. Ażurowe nakrycia głowy to niepozorny detal, który potrafi nadać stylizacji ostateczny szlif. Dzięki niemu ubiór wygląda na przemyślany i bardziej oryginalny, a Twoja fryzura pozostaje nienaruszona przez cały dzień, bez względu na siłę wiatru.

Wzorzyste chusty wiosną 2026 nosimy na głowie. Jak je wiązać?

Bandany i apaszki od dawna wiążemy nie tylko pod szyją niczym słynące z doskonałego wyczucia stylu Francuzki. W tym sezonie służą nam za lekkie nakrycia głowy idealne zarówno do jeansów, jak i letniej sukienki. Istnieje kilka różnych sposobów na wiązanie chusty na głowie – od wersji rodem z lat 90. aż po styl retro – z supełkiem pod szyją.

Modne kapelusze na wiosnę 2026 – od bucket hat po klasyczne modele w stylu rodeo

W modzie na wiosnę 2026 nie mogło zabraknąć kapeluszy. Uwagę przykuwają te z dużym rondem, koniecznie w jasnych, pastelowych barwach: od mlecznej bieli po pudrowy róż. Świetnie komponują się nawet z najzwyklejszymi jeansami czy białym T-shirtem. W cieplejsze dni sięgniemy z kolei po inspirowane francuskim szykiem boatiery – słomkowe modele z wstążką czy robione na szydełku kapelusze typu bucket. To one nadadzą charakter późnowiosennym i letnim stylizacjom.