Do niedawna kojarzyły się z blichtrem gorączki sobotniej nocy. Dziś coraz częściej zdobią zwyczajne stylizacje na co dzień. Cekiny latem 2026 nosimy w mieście i w wakacyjnych kurortach. Zobacz inspiracje.

Po kilku sezonach zamiłowania do minimalizmu i dyskretnego luksusu moda wraca do splendoru i zabawy formą. Do łask wracają nie tylko optymistyczne kolory dopamine dressing, ale też cekiny, które projektanci proponują nosić na co dzień. Zamiast wieczorowych, błyszczących sukienek na wybiegach pojawiły się między innymi połyskujące topy, spódnice czy dodatki, po które ochoczo sięga coraz więcej trendsetterek. Nic dziwnego. W końcu lato to najlepszy czas na eksperymentowanie ze stylem i noszenie stylizacji, które mienią się w słońcu.

Jak nosić cekiny latem 2026? Spódnica to hit

Pokryta cekinami spódnica od dawna nie jest zarezerwowana na wieczór. Co prawda świetnie wygląda w towarzystwie satynowego topu i sandałków na szpilce, ale równie dobrze komponuje się z płaskimi butami i ulubionym T-shirtem. Na takie połączenia stawiają ostatnio nawet słynące z zamiłowania do klasyki Francuzki. Warto się zainspirować i połączyć cekinową spódnicę z koszulką z krótkim rękawem i mokasynami.

Cekinowe szorty to nowość lata 2026. Tak będziemy je nosić

Jednym z najciekawszych trendów na lato 2026 są wyszywane cekinami szorty. Krojem przypominają te buduarowe, wykonane z satyny, ale są w całości pokryte połyskującymi w świetle aplikacjami. Wbrew pozorom stylizowanie ich jest banalnie proste. Wystarczy dodać gładki T-shirt lub koszulę oraz skórzane klapki. Co ciekawe, cekinowe ubrania na lato 2026 wspaniale współgrają z typowo letnimi akcentami czy elementami boho, takimi jak słomkowe koszyki czy kapelusze.

T-shirt idzie w odstawkę. Latem 2026 wybieramy cekinowe topy

Jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić cekiny do codziennej garderoby, sięgnij po top, najlepiej z dzianiny, z małymi mieniącymi się zdobieniami, w neutralnym kolorze. Taka efektowna bluzka wspaniale komponuje się z wakacyjną opalenizną i takimi klasykami stylu, jak białe szorty czy błękitne jeansy. Cekiny na lato 2026 są zdecydowanie lżejsze i subtelniejsze od tych, które nosimy w chłodniejsze dni. Łączą się z ażurowymi teksturami, transparentnymi tkaninami i barwami, które dają efekt sun-kissed skin.