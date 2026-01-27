Luty puka już do naszych drzwi, a to oznacza, że za niecałe dwa miesiące oficjalnie powitamy wiosnę. Choć za oknem wciąż dominuje zimowa aura, miłośniczki mody coraz częściej myślą już o lżejszych stylizacjach i odświeżeniu garderoby.

A jeśli już o wiosennej garderobie mowa to nie może zabraknąć w niej jednego elementu- dobrze skrojonego trencza, który sprawdzi się zarówno w casualowych, jak i bardziej eleganckich zestawach. To okrycie wierzchnie, które od lat nie wychodzi z mody i co sezon powraca w odświeżonych wersjach. Jeśli więc planujesz inwestycję w płaszcz na przejściową pogodę, warto postawić na klasykę, która posłuży przez wiele sezonów.

Czas na trencz z dobrym składem i w atrakcyjnej cenie

Na stronie Mohito trwa jeszcze zimowa wyprzedaż na której możesz upolować niezwykle elegancki i modny trencz. Model ten został uszyty z przyjemnej w dotyku mieszanki bawełny (60%) i wiskozy (40%), dzięki czemu jest lekki, oddychający i komfortowy w noszeniu. Trencz posiada dwurzędowe zapięcie na guziki, szerokie klapy kołnierza oraz wiązanie w talii, które pięknie podkreśla sylwetkę. Całość uzupełniają dwie praktyczne kieszenie boczne, a podszewka wykonana w 100% z poliestru zwiększa wygodę noszenia.

Dobra wiadomość? Ten stylowy trencz możesz kupić obecnie za 99,99 zł, podczas gdy jego cena wyjściowa wynosiła 299,99 zł. To niemal połowa ceny za klasyczny płaszcz, który bez problemu dopasujesz do jeansów, sukienek czy eleganckich spodni. Jeśli marzysz o wiosennej garderobie z klasą i nie chcesz przepłacać to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.