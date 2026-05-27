Minimalistyczny, elegancki i niezwykle francuski w swoim charakterze — słomkowy kapelusz wraca tego lata w wielkim stylu. To właśnie ten dodatek już teraz podbija wakacyjne stylizacje influencerek i redaktorek mody. Chroni przed słońcem, dodaje nonszalancji i sprawia, że nawet najprostszy look wygląda luksusowo. Jeden model szczególnie przyciąga uwagę — i wszystko wskazuje na to, że szybko zniknie ze sklepowych półek.

Lato zbliża się wielkimi krokami, więc jest to najlepszy czas na odświeżenie swojej szafy i skompletowanie dodatków, które będą nie tylko stylowe, ale również praktyczne podczas upalnych dni. Wśród wakacyjnych niezbędników w tym sezonie zdecydowanie królują słomkowe kapelusze — lekkie, efektowne i idealne zarówno na plażę, jak i spacery po mieście czy urlopowe wyjazdy. To właśnie one nadają stylizacjom swobodnego, resortowego charakteru i przy okazji skutecznie chronią głowę przed słońcem.

Najmodniejsze modele tego lata inspirowane są estetyką francuskiej Riwiery — mają szerokie ronda, naturalne wykończenia i subtelne detale, które dodają im elegancji. Taki kapelusz doskonale komponuje się z lnianą koszulą, prostą sukienką maxi czy klasycznym kostiumem kąpielowym. To dodatek, który bez wysiłku potrafi wynieść nawet najprostszy outfit na wyższy poziom.

Ten słomkowy kapelusz z Mohito to idealna opcja na lato. Szybko zniknie z półek

Jeden z takich modeli znalazłam w Mohito. Słomkowy kapelusz w odcieniu beżu z kontrastowym, czarnym wykończeniem wygląda niezwykle szykownie i ponadczasowo. Uwagę przyciąga przede wszystkim jego duże, okrągłe rondo, które nadaje całości eleganckiego, wręcz filmowego charakteru. To dokładnie ten typ dodatku, który kojarzy się z luksusowymi wakacjami we Włoszech i stylem old money.

Model ten kosztuje 59, 99 zł i jest dostępny zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych Mohito. Jeśli marzysz więc o tym stylowym dodatku to radzimy się pospieszyć- takie kapelusze szybko znikają ze sklepowych półek.