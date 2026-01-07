Sezon zimowy trwa w najlepsze, więc w sklepach wciąż można znaleźć prawdziwe modowe perełki idealne na mroźny czas. Coraz częściej są to ubrania inspirowane estetyką luksusowych domów mody, ale dostępne w wersji ready-to-wear. Jednym z takich modeli jest ten długi i ciemnobrązowy płaszcz z H&M.

Fason w głębokim, czekoladowym odcieniu brązu zachwyca puszystą fakturą i dopracowaną formą. Długość za kolano, miękko zarysowane ramiona i wyrazisty kołnierz tworzą sylwetkę, która wygląda szlachetnie. To idealna propozycja dla miłośniczek stylu „quiet luxury”- subtelnego, niewymuszonego i ponadczasowego.

Ten płaszcz bez trudu dopasuje się do różnych stylowych scenariuszy. Świetnie uzupełni codzienny look z dzianiną i masywnymi botkami, ale równie dobrze sprawdzi się w bardziej eleganckiej odsłonie- narzucony na minimalistyczną sukienkę lub klasyczny total look w odcieniach czerni czy beżu. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że szybko staje się kluczowym elementem zimowej garderoby.

Obecnie znajdziesz go zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online w cenie 319, 99 zł. Warto się pospieszyć, bo modele takie jak ten szybko znikają z półek.