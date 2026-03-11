Przedwiośnie to ten czas, gdy zimowe płaszcze trafiają w głąb szafy, a na ulice powoli powraca jeden z najbardziej ponadczasowych elementów garderoby, czyli trencz. Lekki, elegancki i niezwykle uniwersalny, od lat pozostaje symbolem miejskiej elegancji. W tym sezonie projektanci i marki szczególnie chętnie sięgają jednak po jego nowoczesną interpretację: krótszą, bardziej swobodną i idealnie wpisującą się w dynamiczny rytm współczesnej garderoby.

Ten krótki trencz z H&M szybko zniknie z półek

Właśnie w ten trend doskonale wpisuje się krótki trencz z H&M, który już teraz przyciąga uwagę miłośniczek minimalistycznej elegancji. Uszyty z diagonalu model zachwyca dopracowaną konstrukcją i subtelnymi detalami. Na pierwszy plan wysuwa się kołnierz wykonany z powlekanego materiału, który wprowadza delikatny kontrast i nadaje całości nowoczesnego charakteru.

Projekt zachowuje wszystkie elementy klasycznego trencza- jego otwarte klapy oraz dwurzędowy przód budują elegancką, ponadczasową formę. Funkcjonalności dodaje klapka sztormowa zapinana na guzik, a po bokach znajdują się kieszenie z wypustką i ozdobną klapką z guzikiem, które podkreślają jego dopracowaną estetykę. Tył modelu zdobi luźny karczek, który nadaje sylwetce lekkości, a wiązany pasek pozwala podkreślić talię lub nosić trencz w bardziej nonszalancki sposób.

Jeśli więc chcesz odświeżyć swoją garderobę i szukasz czegoś nowego na wiosnę to warto zwrócić uwagę na ten model. Radzimy się jednak pospieszyć, bo tego typu trencze wyprzedają się niczym świeże bułeczki.