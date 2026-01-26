Styczeń powoli dobiega końca, a to może oznaczać, że jest już ostatni dzwonek na to, aby upolować modowe perełki na wyprzedaży. To właśnie teraz ceny spadają najmocniej, a na wieszakach wciąż można znaleźć rzeczy, które z powodzeniem będziemy mogły nosić przez kilka kolejnych sezonów.

Najlepsze modele znikają jednak w mgnieniu oka, a klasyki są rozchwytywane najszybciej. Nic dziwnego: inwestujemy już nie tylko w coś „na teraz”, ale też z myślą o przyszłej jesieni czy chłodniejszych wiosennych dniach. Jednym z takich hitów, który przyciąga uwagę minimalistek i miłośniczek eleganckiego stylu, jest kremowy płaszcz z dodatkiem wełny od marki Mohito.

Klasyczny krój z wiązaniem w talii pięknie podkreśla sylwetkę i nadaje całości lekkości, a jasny, kremowy odcień dodaje stylizacji świeżości i luksusowego charakteru. Szerokie klapy kołnierza sprawiają, że płaszcz wygląda niezwykle szykownie- zarówno noszony do pracy, jak i w bardziej casualowych zestawach z jeansami czy dzianinową sukienką.

Na uwagę zasługuje również materiał. Płaszcz został uszyty z dzianiny z dodatkiem wełny, co zapewnia komfort cieplny i przyjemne otulenie w chłodne dni. Jeśli szukasz więc eleganckiego i klasycznego płaszcza w świetnej cenie (obecnie kupisz go za niecałe 250 zł), lepiej się pospiesz- zostały już ostatnie sztuki!