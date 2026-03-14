Modne torebki na wiosnę 2026 balansują pomiędzy gustownym minimalizmem a efekciarskim rzemiosłem. Ich kolory, kształty i faktury sprawiają, że nie mamy złudzeń: to właśnie one stanowią ostateczny szlif w stylizacjach, niezależnie od tego, czy wybieramy jeansy, czy sukienkę w kwiaty. Wybrałyśmy 3 it-bags sezonu, które już pojawiły się na sklepowych półkach.

Mała czy duża? Trzymająca fason czy miękko układająca się na ramieniu? Bez znaczenia, którą wybierasz. Torebka na wiosnę 2026 ma być mocnym punktem każdej stylizacji. Projektanci coraz odważniej eksperymentują z jej kształtem, kolorem i teksturą, udowadniając, że może odmienić nawet najzwyklejszy, codzienny strój. Oto najciekawsze modele z sieciówek.

Plecione torebki w trendach na wiosnę 2026

Plecione torebki to jeden z wiodących trendów na wiosnę 2026 i nie mamy na myśli koszyków z rafii. W sieciówkach prym wiodą skórzane shoperki, kufry i kopertówki inspirowane włoskim wzornictwem i estetyką wyrafinowanego minimalizmu. Są eleganckie, pasują do wielu stylizacji i przyciągają spojrzenia dzięki charakterystycznej teksturze. Taka torebka będzie idealna do jeansów, ale też do szykownego garnituru, oversize’owej marynarki czy prostej sukienki typu bodycon.

Zamszowe torebki na wiosnę 2026 – esencja minimalizmu w najlepszym wydaniu

Moda na zamsz nie minęła wraz z końcem zimy. Wiosną 2026 znów sięgniemy po zamszowe buty i torebki. W trendach są zarówno shoperki w rozmiarze XXL, jak i mniejsze modele w stylu kultowej “bagietki”. Na którą postawić? Jeśli chcesz, by służyła Ci przez lata, sprawdzonym rozwiązaniem będzie duża, w stonowanym kolorze, takim jak piaskowy beż czy czekoladowy brąz.

Modne torebki na wiosnę 2026: z elementami płótna i skóry

Torebki w stylu Hamptons wracają do łask. Tej wiosny ponownie zachwycamy się modelami z łączonych materiałów: płótna i skóry. Niezależnie od kształtu ten rodzaj dodatku doskonale wpisze się w stylizacje w duchu dyskretnego luksusu. Pomyśl o lnianym garniturze, błękitnej koszuli i białych jeansach albo prostej koszulowej sukience.

