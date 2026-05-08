Jeszcze do niedawna kojarzyły się wyłącznie z estetyką starego brytyjskiego preppy i wakacjami na jachcie. Dziś wracają w zupełnie nowej odsłonie — bardziej odważnej, modowej i z pazurem. Skórzane mokasyny żeglarskie w krowie łaty udowadniają, że klasyka może flirtować z trendami rodem z wybiegów i wyglądać przy tym zaskakująco luksusowo.

Na modowym radarze znów znalazł się „cow print”. Wzór inspirowany krowimi łatami od kilku sezonów pojawia się na torebkach, kurtkach i spodniach, ale dopiero teraz wkroczył do świata klasycznego obuwia. Skórzane buty w biało-brązowe łaty możesz znaleźć obecnie w wielu popularnych sieciówkach. My upatrzyłyśmy sobie model z H&M, który zachwyca nie tylko stylem, ale i jakością.

Naturalna skóra bydlęca nadaje butom szlachetnego charakteru i sprawia, że prezentują się znacznie drożej, niż wskazuje na to metka. Miękka bawełniana podszewka zwiększa komfort noszenia, a podeszwa z gumy termoplastycznej zapewnia wygodę podczas codziennego użytkowania. To właśnie połączenie jakościowych materiałów i wyrazistego designu sprawia, że szybko znikają ze sklepowych półek.

1 Buty żeglarskie w krowie łaty Kup teraz

Choć same boat shoes mają mocny charakter, ich stylizacyjny potencjał jest zaskakująco szeroki. Świetnie wyglądają z oversize’owymi jeansami i prostym tank topem, ale równie dobrze odnajdą się w duecie z białymi lnianymi spodniami czy minimalistyczną satynową spódnicą midi. To idealny przykład dodatku, który potrafi całkowicie odmienić nawet najprostszą stylizację i nadać jej redakcyjnego charakteru.

Nie bez znaczenia pozostaje też cena. Za model wykonany w 100 procentach ze skóry bydlęcej zapłacimy 299,99 zł, co w świecie modowych trendów premium wydaje się wyjątkowo atrakcyjną propozycją. Te buty mają w sobie wszystko, czego oczekujemy od dobrego obuwia: są niezwykle stylowe, wygodne i doskonale wpisują się w aktualne trendy. Jeśli więc szukasz nowych butów na wiosnę to radzimy się pospieszyć. Ten model szybko zniknie ze sklepowych półek.