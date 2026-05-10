Są dziewczęce, ale z pazurem. Różowe czółenka z efektowną kokardą właśnie wkraczają na listę najmodniejszych dodatków sezonu. Ten model z Reserved przyciąga uwagę intensywnym odcieniem pink i fasonem inspirowanym estetyką balletcore. Wystarczy jeden detal, by nawet najprostszy look nabrał charakteru rodem ze street style’u podczas tygodni mody.

Wiosna 2026 nie boi się koloru. Po sezonach zdominowanych przez minimalizm i stonowane odcienie projektanci ponownie zwracają się ku modzie, która daje radość — flirtuje z formą, bawi się proporcją i traktuje dodatki jak głównych bohaterów stylizacji. Właśnie dlatego różowe czółenka z Reserved mają wszystko, czego oczekujemy dziś od idealnych butów na nowy sezon.

Te różowe czółenka z kokardą podkręcą każdą wiosenną stylizację. Kupisz je w popularnej sieciówce

Reserved proponuje fason o smukłym nosku w szpic i subtelnej szpilce o wysokości 6,3 cm. To kompromis idealny — obcas pozostaje kobiecy i elegancki, ale wciąż komfortowy na tyle, by nosić go od porannego brunchu po wieczorne wyjście…Całość dopełnia spektakularna kokarda, która nie jest jedynie ozdobą, lecz głównym elementem budującym charakter tych czółenek. Dodaje im lekko teatralnego, couture’owego wyrazu i sprawia, że nawet najprostsza stylizacja zyskuje modowy twist w duchu współczesnego glamour.

Reserved po raz kolejny udowadnia, że trend premium aesthetic nie musi oznaczać luksusowej metki i czterocyfrowej ceny. Za 159,99 zł można dziś kupić buty, które wyglądają jak znalezione w butiku przy paryskiej Rue Saint-Honoré.