Minimalizm coraz częściej ustępuje miejsca detalom, które przyciągają spojrzenia już od pierwszej chwili. W tym sezonie dodatki przestają być jedynie tłem dla stylizacji i same stają się jej najmocniejszym punktem. Kremowe klapki z perełkami od H&M idealnie wpisują się w ten trend, łącząc romantyczny glamour z nowoczesną formą. To model, który potrafi całkowicie odmienić nawet najprostszą stylizację.

H&M w najnowszej kolekcji stawia na dodatki, które bez problemu mogłyby pojawić się w stylizacjach influencerek podczas tygodni mody w Paryżu czy Mediolanie. Jedną z takich rzeczy są kremowe klapki z perełkami, które wyglądają niczym projekt inspirowany estetyką luksusowych domów mody, a jednocześnie zachowują lekkość i nonszalancję charakterystyczną dla letnich kolekcji. Szeroki, watowany pasek pokryty plastikowymi perełkami nadaje im biżuteryjnego charakteru, dzięki czemu nawet najprostszy outfit nabiera bardziej fashionowego wyrazu.

Projekt przyciąga uwagę również fasonem. Zaokrąglony przód i subtelny pasek między palcami pięknie eksponują stopę, natomiast rozszerzany obcas typu kitten heel dodaje sylwetce lekkości i elegancji. To właśnie ten detal sprawia, że klapki świetnie odnajdą się nie tylko w codziennych stylizacjach, ale także podczas letnich przyjęć czy wieczornych wyjść. Średni obcas o wysokości 4,5 cm zapewnia komfort noszenia, nie odbierając modelowi szykownego charakteru.

Model ten można zestawić je z prostą satynową sukienką w duchu lat 90., lnianym garniturem albo klasycznymi jeansami i białą koszulą. W każdej z tych wersji będą wyglądały jak najmocniejszy element stylizacji. To model dla kobiet, które lubią modę z odrobiną teatralności, ale wciąż w bardzo nowoczesnym wydaniu.