Czasem jeden detal potrafi całkowicie odmienić stylizację – dodać jej charakteru, energii i odrobiny luksusu. Właśnie takie są kolczyki w kształcie słońca, które przyciągają spojrzenia już z daleka. Ich złocisty połysk i nieregularna forma sprawiają, że wyglądają niczym małe dzieła sztuki…

Kolczyki w kształcie słońca to jeden z tych trendów, które wracają w wielkim stylu, ale w odświeżonej, bardziej artystycznej odsłonie. Te, które wyhaczyłam w popularnej sieciówce H&M wyróżniają się nieregularnymi promieniami i lekko surową fakturą, co nadaje im rzeźbiarski charakter. Złoty kolor pięknie odbija światło, dzięki czemu kolczyki rozświetlają twarz i dodają jej ciepła. To idealny wybór zarówno do minimalistycznych stylizacji, jak i bardziej ekstrawaganckich zestawów.

Kolczyki w kształcie słońca. Z czym je łączyć?

Nie bez znaczenia jest również ich uniwersalność. Świetnie sprawdzą się w duecie z prostą białą koszulą i jeansami, ale równie dobrze uzupełnią elegancką sukienkę na wieczorne wyjście. Motyw słońca symbolizuje energię i pozytywne nastawienie, dlatego ta biżuteria może stać się subtelnym, ale wyrazistym akcentem codziennych stylizacji. To detal, który przyciąga uwagę, ale nie przytłacza całości.