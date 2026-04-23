Sezon na baleriny rozpocznie się już za chwilę. To właśnie teraz jest ten idealny moment, aby upolować nowy model na późną wiosnę i lato 2026. Co wyróżnia się na tle sklepowych półek? Jedna propozycja od marki Mohito skradła nasze serca.

Baleriny od kilku sezonów konsekwentnie odzyskują swoją pozycję w modowym świecie – już nie tylko jako praktyczna alternatywa dla szpilek, ale pełnoprawny element stylizacji, który potrafi nadać ton całemu lookowi. Projektanci i sieciówki zgodnie reinterpretują ich klasyczną formę, sięgając po romantyczne detale, miękkie linie i subtelne zdobienia. W efekcie powstają modele, które balansują między nostalgią a nowoczesnością, wpisując się w estetykę „effortless chic”.

Na tym tle szczególnie wyróżnia się propozycja od marki Mohito- a mowa tu o delikatnych i niezwykle dziewczęcych balerinach Mary Jane. Ich kremowa baza została pokryta misternym, kwiatowym haftem, który przywodzi na myśl delikatną koronkę i ręczne rzemiosło. Ten model wyposażony jest także w smukły pasek z klamerką, który nie tylko stabilizuje stopę, ale również dodaje całości dziewczęcego uroku z nutą retro. To detal, który sprawia, że buty nabierają charakteru – subtelnego, lecz wyrazistego.

1 Kremowe baleriny Mohito Kup teraz

Ten model świetnie odnajdzie się w wiosenno-letniej garderobie, wpisując się zarówno w romantyczne stylizacje z lekkimi sukienkami, jak i bardziej codzienne zestawy z denimem czy lnianymi spodniami. To baleriny, które nie dominują stylizacji, lecz ją dopełniają.

Jeśli więc polujesz na nową parę modnych balerin to lepiej się pospiesz- ten model prawdopodobnie szybko zniknie z półek.