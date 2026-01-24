Od kiedy na stałe weszły do mody ulicznej, dla wielu z nas stały się nieodłącznym elementem garderoby. Wiosną 2026 znów będą królować w trendach. Jakie buty sportowe wybrać na ten sezon? Podpowiadamy. Oto najmodniejsze sneakersy najbliższych miesięcy.

Nie tylko adidas Handball Spezial i Puma Speedcat. Wiosną 2026 prym wieść będą sneakersy, które łączą komfort noszenia z modowym sznytem. Na wybiegach takich marek, jak Prada czy Simone Rocha pojawiły się buty sportowe z satyny. U Valentino i Dries Van Noten wzrok przyciągały z kolei modele zdobione designerskimi wzorami i biżuteryjnymi aplikacjami. Najmodniejsze fasony są kwintesencją lekkości i zwiastują koniec ery butów typu chunky sneakers. Wyjątkiem są modele inspirowane obuwiem do trekkingu, które już noszą słynące z doskonałego wyczucia stylu Skandynawki. Jeśli w tym sezonie planujesz zakup najwygodniejszych butów sportowych, zobacz dominujące trendy, które warto wziąć pod uwagę.

Białe tenisówki – te modne buty na wiosnę 2026 pasują do wszystkiego

Choć z pewnością nie są największym odkryciem sezonu, białe tenisówki wracają do łask w pełnej krasie. Lekkie, kobiece modele w tym kolorze były widziane na pokazach Celine czy Sport Max. Przemawia za nimi nie tylko ich niepodważalna uniwersalność i ponadczasowość, ale też fakt, że w każdej stylizacji wyglądają świeżo i estetycznie. Pozostaje tylko wybrać odpowiednie.

Modne sneakersy na wiosnę 2026: inspirowane butami do biegania retro

Najmodniejsze buty sportowe na wiosnę 2026 mają cienkie podeszwy i smukły kształt. Przypominają trochę obuwie biegowe z dawnych lat. Modele typu slim runners pojawiły się na wybiegach Fendi czy Miu Miu, ale z powodzeniem znajdziemy podobne w sieciówkach. Poza tym, że zgrabnie wyglądają na nodze, dobrze komponują się ze zwiewnymi sukienkami i spódnicami.

Buty sportowe w stylu gorpcore na wiosnę 2026

W kontrze dla ultra-lekkich sneakersów projektanci pokazują buty trekkingowe, które, jak się okazuje, dobrze kontrastują z codziennymi, miejskimi stylizacjami. Modele na nieco grubszej podeszwie z bieżnikiem przykuwały uwagę m. in. na pokazie Off-White. Od dawna noszą je też gwiazdy, z Bellą Hadid i Jennifer Lawrence na czele. To idealne obuwie na długie wędrówki w każdych warunkach.

Brązowe sneakersy na wiosnę 2026

Moda na brązowe buty sportowe nie przemija. Wiosną 2026 wciąż będziemy nosić sneakersy w tym kolorze. Wzorem są słynne zamszowe tenisówki od Miu Miu, do których w tym sezonie dołączają podobne modele od Prady i Bottegi Venety. Możesz wybrać zamszowe, skórzane czy materiałowe – każde będą pasować do jeansów, białych spodni czy sukienki w kwiaty.

Sneakeriny i inne podobne buty w trendach na wiosnę 2026

Nawet jeśli uchodzą za kontrowersyjne, sneakeriny wracają do mody wiosną 2026. Hitem będą też inne hybrydy butów sportowych i bardziej eleganckich fasonów, które proponują na ten sezon takie marki, jak Calvin Klein czy Loewe. To dobry wybór dla osób, które lubią wyróżniać się stylem.

Kolorowe buty sportowe na wiosnę 2026

Od klasycznej czerwieni, przez elektryzujący kobalt, aż po soczystą zieleń – modne sneakersy na wiosnę 2026 mają energetyczne odcienie, które rzucają się w oczy z daleka. Modele tego typu królowały na wybiegach. Już widać też ogromne zainteresowanie nimi wśród trendsetterek. Nie ma się co dziwić. To buty, które w mgnieniu oka odczarują nawet najzwyklejszą stylizację i dodadzą jej charakteru.