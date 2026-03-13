Cool blue to jeden z najmodniejszych kolorów tej wiosny. Subtelny, świeży, a jednocześnie elegancki- balansuje gdzieś pomiędzy pastelowym błękitem a chłodnym odcieniem nieba tuż po porannym wschodzie słońca. Projektanci pokochali go za jego uniwersalność: potrafi rozjaśnić minimalistyczne stylizacje, dodać lekkości biurowym lookom i przełamać monochromatyczne zestawy.

Cool blue gości już nie tylko na wybiegach światowych projektantów, ale jest widoczny również w popularnych sieciówkach- sklepowe półki uginają się od ubrań i dodatków w tym kolorze. Jedną z takich rzeczy, która ostatnio wpadła mi w oko jest torebka typu office marki Mohito.

Ta torebka w kolorze cool blue to idealny wybór do biura

Model ten posiada dwie rączki oraz dodatkowy pasek na ramię. Co więcej ma także praktyczne zapięcie na zamek i magnes, a to sprawia, że jest nie tylko stylowy, ale i funkcjonalny. Ozdobny brelok w kolorze torby z subtelnym złotym akcentem wprowadza natomiast modowy twist i powoduje, że torebka wygląda znacznie drożej, niż wskazuje na to jej metka.

Minimalistyczny design torebki bez trudu dopasuje się do wielu stylizacji począwszy od klasycznego garnituru, przez koszulę i cygaretki, aż po prostą sukienkę midi. Chłodny błękit dodaje całości świeżości i subtelnej elegancji, dzięki czemu nawet najbardziej zachowawczy biurowy look zyskuje modowy charakter.

Torebka w kolorze cool blue dostępna w popularnej sieciówce. Zniknie z półek szybciej, niż myślisz

Najlepsze jest jednak to, że model ten można znaleźć w popularnej sieciówce. Torebka dostępna jest w Mohito w cenie 149,99 zł, co czyni ją jednym z tych dodatków, które wyglądają luksusowo, a jednocześnie pozostają w zasięgu każdej fashionistki.