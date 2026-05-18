Słomkowe torby już od kilku sezonów nie wychodzą z mody, ale ten model z H&M ma szansę stać się prawdziwym hitem tegorocznych wakacji. Stylowa shopperka z plecionej papierowej słomki zachwyca minimalistycznym designem i pasuje praktycznie do każdej letniej stylizacji. To dodatek, który równie dobrze sprawdzi się na plaży, podczas spaceru po nadmorskim kurorcie czy na co dzień w mieście.

Lato to czas, kiedy dodatki odgrywają szczególnie ważną rolę w stylizacjach. Nawet najprostszy outfit potrafi zyskać zupełnie nowy charakter dzięki odpowiednio dobranej torbie czy kapeluszowi. Nic więc dziwnego, że wraz z nadejściem cieplejszych dni do trendów regularnie wracają słomkowe shopperki, które od lat kojarzą się z wakacyjnym luzem i stylem inspirowanym francuską Riwierą.

Ta słomkowa torba z popularnej siecówki to wybór it- girls. Szybko zniknie z półek

W tym sezonie uwagę fashionistek przyciąga model dostępny w ofercie H&M. Słomkowa torba shopper wykonana z plecionej papierowej słomki zachwyca prostą, ale bardzo efektowną formą. Duży fason sprawia, że bez problemu zmieścimy w niej wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy — od kosmetyczki i okularów przeciwsłonecznych po ulubioną książkę czy plażowy ręcznik.

Model wyposażono w wygodne rączki u góry, dzięki którym torbę można komfortowo nosić zarówno w dłoni, jak i na ramieniu. Całość utrzymana jest w naturalnym, wakacyjnym klimacie, który doskonale komponuje się ze zwiewnymi sukienkami, lnianymi kompletami czy klasycznymi jeansowymi szortami.

1 Słomkowa torba shopper Kup teraz

Na uwagę zasługuje również fakt, że shopperka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Miłośniczki klasyki mogą postawić na ponadczasowy beżowy model, natomiast osoby lubiące bardziej wyraziste dodatki z pewnością zwrócą uwagę na jasnobeżową wersję ozdobioną niebieskimi paskami. Obie propozycje idealnie wpisują się w letnie trendy i z łatwością podkreślą wakacyjny charakter stylizacji.