Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośniczek satynowych spódnic– w 2026 r. również będziemy po nie sięgać, a szczególnie po modele midi. Ten fason nie tylko nie wychodzi z mody, ale wręcz zyskuje nowe oblicze: bardziej uniwersalne, nowoczesne i łatwe do stylizowania na co dzień. Satynowa spódnica midi coraz śmielej wychodzi poza ramy wieczorowej elegancji i staje się bazą codziennych, miejskich looków.

Co więcej, modele dostępne dziś na wyprzedażach często idealnie wpisują się w trendy, które będą dominować w 2026 r. Doskonałym tego przykładem jest satynowa spódnica midi, którą możecie znaleźć w sklepach marki H&M.

To propozycja zachwycająca szlachetną prostotą i dopracowanymi detalami. Tkanina cięta po skosie sprawia, że spódnica pięknie układa się na sylwetce, miękko ją otulając i nadając całości lekkości oraz płynności ruchu. Dzięki temu model wygląda niezwykle elegancko, ale nie traci na nowoczesnym charakterze.

Subtelnym, a zarazem bardzo efektownym akcentem jest laserowo wycięty dół, obszyty delikatnym szyfonem, który dodaje spódnicy finezji i podkreśla jej kobiecy charakter. Klasyczny krój sprawia, że to fason ponadczasowy, który z łatwością dopasujesz do wielu stylizacji- zarówno tych bardziej eleganckich, jak i codziennych. Zapięcie na dyskretny zamek gwarantuje komfort noszenia i estetyczne wykończenie.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Spódnica została wykonana w 100% z poliestru z recyklingu (bez wykończeń), powstającego m.in. z butelek PET oraz odpadów tekstylnych, które przetwarzane są na nową przędzę. To modny wybór w duchu świadomej mody, który nie wymaga kompromisów w kwestii stylu. Dodatkowym atutem jest łatwa pielęgnacja- model można prać w pralce.