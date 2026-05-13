Butter yellow to kolor, który tej wiosny i lata będzie absolutnym numerem jeden. Nic więc dziwnego, że maślano-żółte sukienki już teraz podbijają garderoby it-girls i modowe wybiegi. Naszą uwagę przyciągnął szczególnie jeden model z Reserved — wygląda niezwykle luksusowo, a kosztuje mniej niż 200 zł.

Jeszcze do niedawna królowały chłodne beże, minimalistyczna biel i klasyczna czerń. Teraz moda wyraźnie skręca w stronę subtelnych, otulających kolorów, które dodają stylizacjom lekkości i świeżości. Jednym z najmocniejszych trendów sezonu jest właśnie butter yellow — maślany odcień żółci, który szturmem przejął wybiegi największych domów mody. To kolor, który wygląda luksusowo, pięknie podkreśla opaleniznę i sprawia, że nawet najprostsza stylizacja nabiera romantycznego charakteru.

Ta sukienka w kolorze butter yellow to idealny wybór na wiosnę i lato

Nie dziwi więc fakt, że wraz z nadejściem cieplejszych dni butter yellow coraz częściej pojawia się na sukienkach. Zwiewnych, dziewczęcych i bardzo kobiecych. Tego typu fasony idealnie wpisują się w estetykę „soft elegance”, która od kilku sezonów dominuje zarówno w modzie ulicznej, jak i na Instagramie. W tym roku stawiamy na objętość, subtelne detale i kroje, które wyglądają efektownie, ale wciąż pozostają effortless.

Właśnie dlatego naszą uwagę przyciągnęła sukienka z Reserved w modnym odcieniu butter yellow. To model, który łączy w sobie dziewczęcy urok z elegancją w stylu retro. Dopasowany krój pięknie podkreśla sylwetkę, a krótkie bufiaste rękawy dodają całości romantycznego charakteru. Bardzo stylowym akcentem są również dekoracyjne guziki umieszczone z przodu oraz subtelnie falujące wykończenie, które przyciąga wzrok i sprawia, że sukienka wygląda znacznie drożej, niż wskazuje na to jej cena.

Model został wykonany z tkaniny z dodatkiem wiskozy, dzięki czemu materiał dobrze układa się na sylwetce i sprawdzi się nawet podczas cieplejszych dni. Długość mini nadaje stylizacji lekkości i sprawia, że sukienka będzie idealna zarówno na co dzień, jak i na letnie wyjścia, garden party czy weekendowy brunch z przyjaciółkami.

Największe zaskoczenie? Cena. Ta niezwykle stylowa sukienka kosztuje 179,99 zł, a patrząc na rosnącą popularność butter yellow, można przypuszczać, że szybko zniknie z półek. To jeden z tych modeli, które wyglądają jak modowe znalezisko z dużo droższej marki, a jednocześnie mają w sobie wszystko, czego szukamy latem — świeżość, kobiecość i odrobinę francuskiego szyku.