Latem trudno wyobrazić sobie garderobę bez lekkiej, zwiewnej sukienki w jasnym kolorze. Biała maxi to jeden z tych elementów, który co roku wraca do trendów i pasuje niemal na każdą okazję — od spaceru po mieście, przez wakacyjny wyjazd, aż po letnią kolację na tarasie. W Mohito znalazłam model, który będzie bazą do wielu modnych stylizacji.

Maxi sukienka w kolorze bieli to absolutny must-have na lato. Jasne tkaniny świetnie sprawdzają się podczas wysokich temperatur, a długi, swobodny fason zapewnia komfort nawet w największe upały. Co więcej, biała sukienka jest niezwykle uniwersalna — można nosić ją zarówno w minimalistycznym wydaniu, jak i zestawiać z bardziej wyrazistymi dodatkami.

Idealny model znalazłam w jednej z popularnych sieciówek. W Mohito znajdziecie obecnie przepiękną sukienkę maxi w stylu boho, która od razu przyciąga uwagę swoim lekkim i bardzo kobiecym fasonem. Model ma swobodny krój, cienkie ramiączka oraz dekolt w kształcie litery V, który subtelnie podkreśla sylwetkę. Uwagę zwraca również ozdobny tył oraz delikatnie rozkloszowany dół, dzięki któremu sukienka pięknie układa się podczas chodzenia.

Całość prezentuje się niezwykle lekko i elegancko, a jednocześnie bardzo naturalnie — dokładnie tak, jak powinny wyglądać idealne letnie stylizacje. Tego typu fason świetnie komponuje się zarówno z klapkami i koszykiem, jak i sandałkami na obcasie czy jeansową kurtką narzuconą na chłodniejszy wieczór.

To model, który z powodzeniem można wykorzystać na wiele różnych okazji, dlatego bez problemu stanie się bazą letniej garderoby.