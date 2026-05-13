Koronka to jeden z wiodących trendów na wiosnę i lato 2026. Zdobi nie tylko satynowe sukienki i szorty, ale też topy na cienkich ramiączkach, które w ciepłe dni łączymy z koszulką z krótkim rękawem. Dla osób, którym podoba się to połączenie, ale cenią prostotę i komfort, znalazłam alternatywę – T-shirt z koronkową wstawką, który sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i bardziej wyjściowych stylizacjach.

Na pierwszy rzut oka wygląda zwyczajnie. Od klasycznego T-shirtu odróżnia go charakterystyczne, koronkowe wykończenie i asymetryczny dół. To właśnie ten detal nawiązuje do trendu, który zdominował sezon – bieliźnianych topów noszonych pod koszulką lub jako dodatkowa warstwa na wierzchu. Świat mody nieprzypadkowo oszalał na punkcie tego duetu. Koronka i bawełna to połączenie wygody i zmysłowości, elegancji i funkcjonalności.

T-shirt z koronką – modna koszulka na wiosnę i lato 2026

Bawełniane T-shirty z koronką to odpowiedź na wszechobecną modę na bieliźniane elementy garderoby noszone w codziennych stylizacjach. Z jednej strony jest prosty i minimalistyczny, z drugiej – ma delikatny, kobiecy akcent w postaci ażurowego wykończenia. To świetna alternatywa zarówno dla zwykłej, białej koszulki bez zdobień, jak i dla T-shirtów z nadrukiem. Może wyglądać niezwykle elegancko, a przy tym zapewnia komfort.

Idealną koszulkę z krótkim rękawem i koronkowym dołem znajdziemy w kolekcji H&M. Jest dostępna w dwóch neutralnych kolorach – bieli i czekoladowym brązie. Podobne T-shirty pojawiły się między innymi w Reserved czy Stradivariusie.

Jak nosić T-shirt z koronką? Stylizacje na wiosnę i lato 2026

T-shirt z koronkową wstawką to dobra baza wielu stylizacji. Z powodzeniem możemy nosić go do ulubionych jeansów i wygodnych, płaskich butów. Świetnie współgra też ze spódnicami, np. pudełkową mini czy długą, białą, rozkloszowaną maxi.

Koszulki tego typu zwykle mają lekko przedłużany krój, dlatego doskonale komponują się chociażby z dopasowanymi do sylwetki spodniami capri. Na tym nie koniec. Taki T-shirt będzie dobrym wyborem na specjalną okazję, np. do garnituru czy spódnicy i marynarki. Wygląda bardzo kobieco i zmysłowo.