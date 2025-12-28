Choć do sylwestra zostało jeszcze sporo czasu, to popularne sieciówki już teraz kuszą pierwszymi propozycjami imprezowych kreacji. I nic dziwnego, bowiem modowy kalendarz rządzi się własnymi zasadami, a gdy w grę wchodzi noc, która symbolicznie zamyka rok, projektanci nie czekają ani chwili dłużej, by podsunąć nam coś błyszczącego. Podobnie jak w poprzednich sezonach, tak i w tym roku niekwestionowaną gwiazdą sylwestrowej mody będzie cekinowa sukienka.

Cekiny od lat kojarzą się z luksusem, sceną i momentem, w którym można pozwolić sobie na więcej- bardziej spektakularnie, bardziej odważnie, bardziej „wow”. To materiał, który celowo odbija światło, przyciąga spojrzenia i tworzy wokół sylwetki aurę glamour. Nosząc je, trudno pozostać w cieniu i właśnie o to chodzi w tę jedyną noc w roku, gdy celebrujemy nie tylko upływający czas, ale też własną odwagę, energię i gotowość na nowe. Oto 5 sukienek z cekinami, dzięki którym wejdziesz w Nowy Rok z przytupem.

1 Długa, cekinowa sukienka z rozcięciem z boku marki Zara. Kup teraz

2 Cekinowa sukienka mini w kolorzeburgundowym (H&M)

3 Srebrna sukienka z cekinami (Zara) Kup teraz

4 Kopertowa sukienka z cekinami w kolorze czarnym (H&M) Kup teraz