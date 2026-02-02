Idealny sweter na wiosnę? Lekki jak chmurka i z dobrym składem. Moherowe bluzki i wiązane na kokardy kardigany sprawią, że miękkie dzianiny w tym roku zostaną z nami trochę dłużej. Wybrałyśmy najpiękniejsze swetry-mgiełki, które dodadzą uroku wiosennym stylizacjom.

W tym sezonie bujamy w obłokach. Od momentu, w którym Instytut Pantone ogłosił odcień Cloud Dancer kolorem roku 2026, w trendach królują miękkie tekstury i rozmyte barwy. Nowa estetyka wpływa nie tylko na to, jak będziemy malować się w najbliższych miesiącach, ale też na to, co będziemy nosić. Nam w oko wpadły swetry o lekkiej jak chmurka fakturze. Są wykonane z lekkiej wełny, alpaki i moheru. Mają jasne, pastelowe kolory: od kremu i pudrowego różu aż po błękit baby blue, a przy tym są niezwykle praktyczne i świetnie sprawdzą się na przełomie zimy i wiosny. Te modele znajdziemy teraz w ulubionych sieciówkach. 

blekitny-sweter
1

Błękitny sweter

Kup teraz
bezowy-sweter
2

Kremowy sweter

Kup teraz
rozowy-kardigan
3

Jasnoróżowy kardigan

Kup teraz
blekitny-sweterek
4

Jasnoniebieski sweter

Kup teraz
sweter-z-moherem
5

Różowy sweter

Kup teraz
moherowy-sweter
6

Pomarańczowy sweter

Kup teraz
sweter-z-kokardkami-reserved
7

Kremowy kardigan

Kup teraz

Jak nosić swetry-mgiełki? Wiosną 2026 stawiamy na te stylizacje

Miękkie, puchate swetry z domieszką moheru wiosną 2026 z powodzeniem zastąpią bawełniany longsleeve czy klasyczną koszulę. Są lekkie, przewiewne i pasują do wielu stylizacji – czy to z ulubionymi jeansami, czy ze zwiewną, długą spódnicą. Pastelowy sweterek o takiej fakturze będzie idealnym dodatkiem do białych spodni. Kremowy z kolei stworzy zgrany duet z czarnymi cygaretkami. 