Znalezienie idealnego stroju kąpielowego bywa niemałym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które noszą rozmiar większy niż S czy M. Wybrałam kostiumy, które podkreślają kobiece kształty i zapewniają komfort podczas wakacyjnych aktywności.

Strój kąpielowy to wakacyjny must-have, niezależnie od tego, gdzie spędzamy lato. Idealny powinien jednak nie tylko wpisywać się w trendy, ale przede wszystkim dobrze układać się na sylwetce i gwarantować wygodę. Poszukiwanie takiego w większym rozmiarze bywa zadaniem niełatwym. Na szczęście istnieją marki, które szyją nie tylko jednoczęściowe kostiumy kąpielowe XL-2XL, ale też dwuczęściowe modele z miseczką od E do K.

Gdzie kupić strój kąpielowy w dużym rozmiarze? Najmodniejsze kostiumy na lato 2026

Znalezienie stroju kąpielowego plus size w sieciówkach często graniczy z cudem. Zdarzają się jednak wyjątki. Modele w rozmiarach XL-2XL ma w ofercie Mango. W szyciu dwuczęściowych kostiumów kąpielowych na większy biust wyspecjalizowały się polskie marki. Dalia Lingerie oferuje biustonosze w rozmiarach od F do K (idealne również dla osób z mniejszych obwodem pod biustem i większą miseczką), Gatta – do F, a Estotiq – E. Uwagę przykuwają też jednoczęściowe modele marki Ulla Popken dostępne w rozmiarach od 42 do 60.

Wzory? Od klasycznej, ponadczasowej czerni, aż po delikatne, kwiatowe printy i modną panterkę. Najmodniejsze stroje kąpielowe w dużych rozmiarach mają dobrze skonstruowaną górę, która podtrzymuje biust, oraz majtki, które zapewniają pełen komfort. Do wyboru mamy między innymi te z wysokim stanem, z wiązaniem po boku czy mocniej wycięte w stylu lat 90.

1 Strój kąpielowy plus size w kolorze szałwii Kup teraz

2 Dwuczęściowy strój kąpielowy w panterkę Kup teraz

3 Czarny strój dwuczęściowy z miseczką do K Kup teraz

4 Jednoczęściowy strój kąpielowy plus size w kwiaty Kup teraz

5 Pomarańczowy strój kąpielowy z dużą miseczką Kup teraz

6 Kostium we wzór z większą miseczką Kup teraz

7 Czarny kostium jednoczęściowy Kup teraz

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