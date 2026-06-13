Stroje kąpielowe w dużych rozmiarach na lato 2026. W tych sklepach znalazłam kostiumy nawet z miseczką K
Znalezienie idealnego stroju kąpielowego bywa niemałym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które noszą rozmiar większy niż S czy M. Wybrałam kostiumy, które podkreślają kobiece kształty i zapewniają komfort podczas wakacyjnych aktywności.
Strój kąpielowy to wakacyjny must-have, niezależnie od tego, gdzie spędzamy lato. Idealny powinien jednak nie tylko wpisywać się w trendy, ale przede wszystkim dobrze układać się na sylwetce i gwarantować wygodę. Poszukiwanie takiego w większym rozmiarze bywa zadaniem niełatwym. Na szczęście istnieją marki, które szyją nie tylko jednoczęściowe kostiumy kąpielowe XL-2XL, ale też dwuczęściowe modele z miseczką od E do K.
Gdzie kupić strój kąpielowy w dużym rozmiarze? Najmodniejsze kostiumy na lato 2026
Znalezienie stroju kąpielowego plus size w sieciówkach często graniczy z cudem. Zdarzają się jednak wyjątki. Modele w rozmiarach XL-2XL ma w ofercie Mango. W szyciu dwuczęściowych kostiumów kąpielowych na większy biust wyspecjalizowały się polskie marki. Dalia Lingerie oferuje biustonosze w rozmiarach od F do K (idealne również dla osób z mniejszych obwodem pod biustem i większą miseczką), Gatta – do F, a Estotiq – E. Uwagę przykuwają też jednoczęściowe modele marki Ulla Popken dostępne w rozmiarach od 42 do 60.
Wzory? Od klasycznej, ponadczasowej czerni, aż po delikatne, kwiatowe printy i modną panterkę. Najmodniejsze stroje kąpielowe w dużych rozmiarach mają dobrze skonstruowaną górę, która podtrzymuje biust, oraz majtki, które zapewniają pełen komfort. Do wyboru mamy między innymi te z wysokim stanem, z wiązaniem po boku czy mocniej wycięte w stylu lat 90.
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