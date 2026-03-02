Od ortalionowych anoraków po lekkie wiatrówki – kurtki inspirowane odzieżą sportową to jeden z wiodących trendów na wiosnę 2026. Te okrycia wierzchnie znakomicie łączą komfort noszenia z funkcjonalnością, ale jak je nosić w miejskim stylu? Podpowiadamy.

W tym sezonie nie musimy wybierać pomiędzy tym, co praktyczne a tym, co stylowe. Najmodniejsze kurtki na wiosnę 2026 są inspirowane sportowym szykiem. Na wybiegach największych domów mody królowały okrycia wierzchnie wykonane z tkanin odpornych na deszcz i wiatr, o wygodnych krojach z kapturem i stójką. U Prady wzrok przykuwały nylonowe modele noszone do spódnicy, a u Stad i Loewe – lekkie wiatrówki pasujące nie tylko do sportowych stylizacji. Podobne już możemy znaleźć w sieciówkach m. in. w Reserved, Pull&Bear, Zarze czy Stradivariusie.

Jak nosić sportowe kurtki wiosną 2026?

Moda na sportowe kurtki wiosną 2026 to kolejny przykład funkcjonalnej odzieży, która odpowiada na potrzebę komfortu w zabieganej codzienności. Okrycia wierzchnie inspirowane światem sportu wbrew pozorom pasują nie tylko do legginsów i adidasów. W dobrym guście będzie łączenie ich z eleganckimi ubraniami i dodatkami, które od dawna kojarzone są z ponadczasową klasyką, jak skórzane baleriny czy białe jeansy.

Wiatrówkę z wysoką stójką o lekko przeskalowanym kroju nosimy nie tylko do jeansów. Minimalistyczna kurtka w sportowym wydaniu będzie dobrze wyglądać w towarzystwie szerokich, garniturowych spodni. Aby całość była spójna, możemy sięgnąć po sneakersy albo czapkę z daszkiem, tak jak najlepiej ubrane it-girls.

Sportowa kurtka do spódnicy? Już projektanci na wybiegach dali nam zielone światło. Modelki na pokazie Staud nosiły wiatrówki do midi z koronką, a w kolekcji Lii Studio pojawiły się stylizacje z bomberkami i ołówkowymi spódnicami przed kolano. Trendsetterki już pokochały ten trend i udowadniają, że w modzie, jak w życiu, przeciwieństwa się przyciągają. Warto się zainspirować.