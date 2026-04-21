Spodnie z lampasem jeszcze nigdy nie były tak szykowne. Wiosną 2026 w trendach królować będą dresy z eleganckim twistem, pasujące nie tylko do sportowych butów. Jak je nosić w dobrym stylu? Podpowiadamy.

Mają szerokie nogawki zdobione lampasem. Są wykonane z połyskującego materiału, który przypomina satynę i zapewniają maksymalny komfort noszenia. Najmodniejsze spodnie dresowe na wiosnę 2026 odpowiadają na rosnącą potrzebę wygody, ale mają w sobie modowy sznyt. W przeciwieństwie do klasycznych, bawełnianych joggerów, te wyglądają naprawdę elegancko i doskonale wpisują się w miejski dress code. Nic dziwnego, że cieszą się coraz większą popularnością wśród trendsetterek.

Modne sportowe spodnie na wiosnę 2026 – ten model kradnie serca

Najpopularniejsze są te z logo adidas – zarówno w klasycznej, czarno-białej wersji, jak i w pastelowych tonacjach czy zdobione najmodniejszych wzorem sezonu – grochami w wersji retro. Świat mody oszalał na punkcie jednego konkretnego modelu – z długą szeroką nogawką, gumką w pasie i kontrastową lamówką. To nie tylko gwarancja wygody, ale też idealne dopełnienie codziennych stylizacji. Dresowe spodnie z lampasem wprowadzają do stylu element streetwearowej nonszalancji, a jednocześnie dobrze komponują się z wieloma elementami garderoby. Będą idealnym wyborem na długie spacery po mieście, kawę z przyjaciółką, a nawet randkę – wszystko zależy od tego, jak je wystylizujesz.

Jak nosić spodnie z lampasem wiosną 2026?

Wbrew pozorom pasują nie tylko do bluzy z kapturem. Wręcz przeciwnie – w tym sezonie łączymy je z rzeczami, które na pierwszy rzut oka do nich nie pasują. Spodnie z lampasem i koszula? Brzmi jak sprawdzony sposób na wygodną stylizację z pogranicza elegancji i sportowego szyku. Do kompletu wystarczy dodać sneakersy retro i ulubione okrycie wierzchnie, by zyskać oryginalną i bardzo wygodną całość.

Wiosną 2026 dresowe spodnie z kontrastową lamówką zestawiamy też z bardzo dziewczęcymi elementami garderoby, takimi jak bluzki z marszczeniami czy wygodne baleriny.