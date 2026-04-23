To już oficjalne: spodnie capri wracają w wielkim stylu. Choć mają długość trudną do wystylizowania, potrafią dodać szyku każdej stylizacji. Wyjaśniamy, jak nosić je w dobrym guście i z modowym sznytem.

Spodnie capri przez długi czas kojarzyły się z eleganckim stylem italian chic. W latach 50. nosiły je takie ikony, jak Audrey Hepburn czy Brigitte Bardot. Później na długo zniknęły z afisza, aż do początku nowego milenium. Przez kontrowersyjną modę Y2K świat mody znów długo milczał na ich temat. Teraz stało się jasne, że nogawki ¾ wracają do łask i stanowią idealną bazę codziennych stylizacji. Aby wyglądały stylowo, trzeba jednak wiedzieć, z czym je łączyć.

Jak nosić spodnie capri wiosną 2026?

Trendsetterki szczególnie upodobały sobie jeden sposób. Mowa o łączeniu spodni capri z klasycznym trenczem. Długi, wiązany w talii płaszcz sprawia, że stylizacja natychmiast zyskuje klasę i wygląda jak z okładki modowego magazynu. Taki set możemy uzupełnić zarówno prostym, białym T-shirtem, jak i bardziej elegancką koszulą. Chodzi o efekt – elegancki od niechcenia.

Jakie buty do spodni capri nosić wiosną 2026?

Kluczową rolę w stylizacjach ze spodniami capri odgrywają buty. To one decydują o ostatecznym charakterze ubioru i pozwalają zachować dobre proporcje. W tym sezonie najchętniej sięgamy po baleriny – klasyczne, z kokardką, z paskiem Mary Jane albo wykonane z siateczki. Choć mają płaskie podeszwy, ich subtelność dodaje stylizacji lekkości. Na tym nie koniec. Do spodni capri idealnie pasują też szpilki kitten heels – niskie, ze spiczastym noskiem, tradycyjne albo bez pięty. To buty, które nadają całości włoski twist.

W cieplejsze dni do spodni z nogawką ¾ wybieramy z kolei sandałki lub japonki z cienkimi paskami, które natychmiast wprowadzają lekkość i nonszalancję. Dzięki nim całość wygląda proporcjonalnie i ma w sobie ten charakterystyczny, letni luz.

Z czym jeszcze łączyć spodnie capri wiosną 2026?

Trendy na wiosnę pokazują jasno: spodnie capri doskonale wpisują się w wiele stylizacji, zarówno tych minimalistycznych, jak i bardziej ekstrawaganckich, inspirowanych włoskim szykiem. Możemy nosić je najprościej – z białym T-shirtem i czarnymi dodatkami, albo wręcz przeciwnie – eksperymentować z barwami i wzorami, szczególnie tymi w stylu retro. Wyjątkowo dobrze prezentuje się połączenie spodni ¾ ze skórzaną kurtką, zwłaszcza tą o mocno zarysowanej, zdefiniowanej formie, np. z paskiem w talii czy poszerzoną linią ramion. Charakteru stylizacji dodadzą też akcesoria vintage. Jedwabna apaszka zawiązana na głowie czy okulary słoneczne typu cat-eye sprawią, że każdy zestaw ze spodniami capri będzie esencją stylu rodem ze starych filmów, ale w bardziej nowoczesnej odsłonie. Warto się zainspirować.