Wiosną 2026 moda świadomie rezygnuje z podkreślania sylwetki na rzecz zabawy formą. Do łask wraca jeden z najbardziej kontrowersyjnych fasonów spodni – szeroki na udach i biodrach, zwężany tuż nad kostką. Balloon pants, bo o tym kroju mowa, to odpowiedź na potrzebę komfortu i dobry pretekst do eksperymentowania ze stylem. Wyjaśniamy, jak je nosić.

Balloon pants – jak wyglądają jedne z najmodniejszych spodni na wiosnę 2026?

Mogą być jeansowe albo materiałowe, klasyczne albo w streetwearowej wersji. Balloon pants łączy fason – szeroki w okolicach bioder, zwężany ku dołowi. Taka konstrukcja sprawia, że spodnie przypominają napompowany helem balon. Wbrew pozorom nie są niczym nowym. Pierwsze modele pojawiły się na wybiegu już w połowie ubiegłego wieku, kiedy projektanci zaczynali eksperymentować z formą. Szczyt ich popularności przypadł na przełom lat 80. i 90., a w tym sezonie wracają w wielkim stylu zarówno w kolekcjach wiodących domów mody, jak i w sieciówkach. Przyczyny? Nie tylko coraz bardziej odczuwalna potrzeba wygody, ale też odwaga w sięganiu po zdekonstruowane kroje, które nie muszą już podkreślać sylwetki ani optycznie jej wysmuklać. Zamiast tego dodają stylizacjom twista i pozwalają się wyróżnić.

Jak nosić spodnie typu balloon? Stylizacje na wiosnę 2026

Trendsetterki noszą je od pierwszych dni wiosny. Na ulicach Kopenhagi, Paryża czy Nowego Jorku już widać zarówno balloon jeans, jak i materiałowe spodnie z nadmuchanymi nogawkami. Z czym je łączyć? W chłodniejsze dni z botkami, najlepiej tymi na niewysokim obcasie, z dopasowaną do kostki cholewką. Taki dobór obuwia sprawia, że stylizacja nabiera klasy. Do kompletu możemy dobrać krótką, skórzaną kurtkę, ale też bomberkę czy elegancką, taliowaną marynarkę.

Jednym z najbardziej zaskakujących trendów jest łączenie spodni typu balloon z balerinami. Te lekkie buty optycznie wysmuklają kostki i sprawiają, że cały ubiór wygląda bardziej kobieco. It-girls uzupełniają go o lekkie okrycie wierzchnie, np. krótki trencz czy marynarkę. Warto się zainspirować.

Jaka bluzka pasuje do balloon pants? Wbrew pozorom nie tylko crop top. Doskonałym rozwiązaniem są dłuższe bluzki o dopasowanym kroju, które równoważą proporcje i dodają stylizacjom sznytu rodem z lat 2000.

W cieplejsze dni balonowe spodnie nosimy z kolei do ulubionych sandałów i klapek. Świetnie sprawdzą się chociażby wracające do łask chodaki, ale też bardzo modne w tym sezonie modele typu Birkenstock Boston. Ma być wygodnie i z nutą etno.