Może być długa, krótka, o zwiewnym, rozkloszowanym kroju albo prostej, ołówkowej formie. Spódnica w kratkę, bo o niej mowa, wraca jako jeden z najbardziej niespodziewanych trendów na lato 2026. Z czym ją łączyć i dlaczego warto mieć ją w swojej szafie? Odpowiadamy.

Dotychczas kojarzyła się głównie z jesienią i zimą. W tym sezonie z zainteresowaniem przyglądamy się jej letniej odsłonie. Spódnica w kratkę to jeden z tych elementów garderoby, które w sekundę potrafią odmienić nawet najprostszą, codzienną stylizację. Wbrew pozorom jest bardzo uniwersalna. Pasuje do wielu rzeczy i świetnie sprawdza się przy wielu okazjach. Jest idealnym wyborem na spacery, letnie randki czy wyjścia z przyjaciółmi.

Modne spódnice w kratkę na lato 2026 – na którą postawić?

Jaką wybrać? Najmodniejsze spódnice w kratę na lato 2026 mają długość midi – sięgają tuż przed kolano albo do połowy łydki. Wiodący krój nawiązuje do mody lat 50. – jest szeroki, lekko rozkloszowany i dopasowany w talii. To właśnie charakterystyczny fason dodaje sylwetce lekkości i wygląda niezwykle kobieco. Nie bez znaczenia jest wzór. Kratka vichy jest esencją paryskiego szyku, a glen doskonale wpisuje się w casualowe stylizacje, również te z delikatnym, rockowym twistem.

Jak nosić spódnicę w kratkę latem 2026?

Choć może wydawać się mniej wszechstronna od białej czy jeansowej, spódnica w kratkę tego lata daje prawdziwy wachlarz możliwości, jeśli chodzi o stylizację. Przede wszystkim doskonale komponuje się z białymi bluzkami różnego typu, począwszy od klasycznego, oversize’owego T-shirtu, skończywszy na romantycznych topach z marszczeniami i falbankami. Od Ciebie zależy, jaki charakter ma mieć Twój ubiór.

Jakie buty wybrać do spódnicy w kratkę? Latem 2026 stawiamy na najlżejsze i najwygodniejsze modele, przede wszystkim baleriny z siateczki, delikatne sandałki i skórzane klapki o smukłych, dopasowanych fasonach. Taki dobór obuwia sprawia, że stylizacja zyskuje jeszcze więcej uroku, łączy się z modą retro i staje się po prostu bardziej komfortowa.

Spódnice w kratę latem 2026 nosimy też w stylu preppy: w odcieniach brązu, beżu, ciemnej zieleni czy burgundu, koniecznie do mokasynów lub sneakersów.