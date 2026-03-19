Ten jeden detal odmieni charakter każdej stylizacji. Sukienka typu slip dress to nowa obsesja świata mody. W tym sezonie nie nosimy jej jednak jak serialowa Carrie Bradshaw, lecz jako jedną z wielu warstw. Sprawdź, z czym łączą ją najlepiej ubrane it-girls.

Jest zwiewna, niezwykle kobieca, subtelna i zmysłowa. Satynowa sukienka na ramiączkach to jeden z tych elementów garderoby, które pasują do wielu okazji. Tej wiosny nosimy ją jednak nie tylko klasycznie – w wieczorowym wydaniu, lecz jako dodatek do miejskich, codziennych stylizacji. W trendach prym wiedzie ta o długości mini, z efektownym, koronkowym wykończeniem. To właśnie ona sprawia, że ubiór wygląda bardziej interesująco i zyskuje modowy szlif.

Slip dress i jeansy – ulubiony trend na wiosnę 2026

Wiosną powraca kultowy trend z lat 2000. Mowa o noszeniu sukienki do spodni, a konkretnie: slip dress do szerokich jeansów. Ten nieoczywisty zestaw już widać na ulicach modowych stolic: od Kopenhagi po Paryż. Wbrew pozorom doskonale wpisuje się w miejski dress code. Wystarczy, że połączysz go z płaskimi butami – balerinami, mokasynami lub sneakersami, i oversize’ową bluzką. Longlseeve w paski czy koszulka polo to elementy, które pozwolą stworzyć ciekawą, warstwową stylizację w sam raz na wiosenne dni.

Wolisz bardziej eleganckie stylizacje z satynową sukienką? Dobierz do niej spodnie wide-leg, czółenka na obcasie oraz większą marynarkę w stylu lat 80. Taki set świetnie sprawdzi się podczas spotkania z przyjaciółmi czy romantycznej randki. Jest jednocześnie kobiecy i wygodny.

Sukienka z koronką i spódnica – ciekawy zestaw na wiosnę 2026

Warstwy z reguły kojarzyły się z sezonem jesienno-zimowym. Tym razem nosimy je również wiosną. To one są pierwszoplanowym bohaterem stylizacji z satynową sukienką, którą łączymy ze spódnicami o różnych długościach i krojach: od mini po maxi.

Nie tylko slip dress. Te elementy garderoby dają podobny efekt

Wiosną 2026 w modzie będzie nie tylko klasyczna, bieliźniana sukienka z koronką. Warto sięgnąć też po podobną spódnicę, która dobrze komponuje się chociażby z mokasynami czy balerinami. Idealnym dopełnieniem stylizacji będzie też satynowy top, szczególnie jeśli delikatnie wystaje spod swetra czy kurtki.