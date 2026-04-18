Od słomkowych koszyków i skórzanych shopperek aż po crochet-bags – najmodniejsze torebki na wiosnę i lat 2026 łączy jedno – są wyplatane niczym rękodzieło z lokalnych butików. To one nadają stylizacjom ostateczny szlif, niezależnie od tego, czy wybieramy się na wakację, czy zostajemy w mieście. 

Kiedy temperatury za oknem rosną, zamieniamy klasyczną, skórzaną torebkę na jej lżejszy, sezonowy odpowiednik. Wiosną i latem 2026 trendy zdominują plecione shopperki, kuferki i listonoszki. Na liście najbardziej pożądanych it-bags znalazły się kultowe koszyki od Loewe, robione na szydełku siatki Miu Miu i symbolizujące włoskie rzemiosło, skórzane shoppery Bottegi Venety. Na tym nie koniec. Najmodniejsze plecione torebki już pojawiły się w ulubionych sieciówkach i urzekają unikatowością.

Najmodniejsze plecione torebki na wiosnę i lato 2026 – jaki model wybrać?

Klasyczny koszyk to inwestycja na lata. Świetnie sprawdzi się nie tylko na wakacjach, ale też na co dzień. Francuzki noszą go do jeansów i trencza, dokładnie tak, jak dekady temu robiła to ikona stylu Jane Birkin. W biurze egzamin zda duża, pojemna torebka pleciona ze skóry. To dodatek łączący klasykę, funkcjonalność i urok tradycyjnego rękodzieła. Wyobraź go sobie w zestawie z dobrej jakości, szarą, wełnianą marynarką albo prostą, ołówkową sukienką. Na co dzień wybieramy robione na szydełku torby, które do złudzenia przypominają siatkę na zakupy, a na specjalne okazje – plecione kopertówki idealne zarówno do zwiewnej maxi, jak i szykownego, pastelowe garnituru. 

Gdzie kupić plecioną torebkę na wiosnę i lato 2026? 

Z pomocą przychodzą sieciówki. W Mango, Zarze czy Reserved znajdziesz dziś designerskie torebki z motywem plecionki: od klasycznych, skórzanych, aż po te z rafii, lnu czy bawełny. Wybrałyśmy najpiękniejsze modele sezonu, które na pewno zostaną w szafie na długo. 

Pleciona kopertówka

Burgundowa shopperka

Szydełkowa torebka

Klasyczny koszyk

Pleciona kopertówka

Szydełkowa torebka na ramię

Pleciona torebka worek

Szydełkowa siatka z breloczkiem

Pleciona listonoszka

Czekoladowy koszyk

Skórzana torba z plecionką

Koszyk z brązową rączką

