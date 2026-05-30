Nie mamy co do tego wątpliwości: lato 2026 to sezon spódnic. W trendach dominować będą nie tylko satynowe i bawełniane, ale też te wykonane w całości z koronki. Jak je nosić na co dzień i na specjalne okazje? Wyjaśniamy.

Świat mody już dawno nie był tak skoncentrowany na jednym elemencie garderoby. Lato 2026 zdecydowanie należy do spódnic. W tym sezonie mamy ich naprawdę imponujący wybór, począwszy od białych, bawełnianych maxi, skończywszy na slip skirt, czyli satynowych midi inspirowanych halką. To jednak nie wszystko. Jednym z najbardziej pożądanych modeli będzie spódnica z koronki – najlepiej długa, w kolorze złamanej bieli.

Koronkowa spódnica wraca do łask. Latem 2026 stawiamy na ten model

Już w ubiegłym roku było o niej głośno. Koronkowa maxi miała silną reprezentację na wybiegach i szybko stała się ulubienicą miłośniczek mody. Choć na pierwszy rzut oka kojarzy się ze stylem boho, okazuje się, że doskonale wpisuje się w stylizacje klasyczne, minimalistyczne czy casualowe. Najmodniejsza ma odcień Cloud Dancer i długość co najmniej do połowy łydki. Fashionistki pokochały ją nie tylko za to, że jest jednym z najbardziej zmysłowych i kobiecych elementów garderoby, ale też wymarzoną bazą stylizacji.

Jak nosić koronkową spódnicę latem 2026?

Długa, biała, koronkowa spódnica to w tym sezonie idealne tło dla kolorów i wzorów. Doskonale komponuje się z ubraniami i dodatkami w najmodniejszych, intensywnych odcieniach, takich jak błękit baby blue, pudrowy róż, maślana żółć czy nasycona, truskawkowa czerwień. Dobrze wpisuje się w każdy styl. Wystarczy, że połączysz ją z płaskimi butami i dłuższym, oversize’owym T-shirtem, a zyskasz prostą, a zarazem efektowną całość idealną na co dzień.

Biała, koronkowa spódnica doskonale komponuje się z klasycznymi ubraniami, takimi jak lniane koszule czy proste marynarki. W połączeniu z błękitną bluzką z lnu tworzy nietuzinkową, a zarazem szalenie elegancką całość, do której pasują zarówno płaskie baleriny, jak i delikatne sandałki na obcasie.

Połączenie białej, koronkowej spódnicy, gładkiego topu i oversize’owej marynarki może okazać się idealnym wyborem na specjalną okazję. Zanim jednak zdecydujesz się na taki strój, upewnij się, że pozwala na to dress code. Stylizacja świetnie sprawdzi się na komunię, chrzciny czy randkę, ale na wesele może być modowym faux-pas.

Jakie buty nosić do koronkowej spódnicy? W tym sezonie mamy co najmniej kilka różnych opcji: od kowbojek i sneakersów w stylu retro aż po typowo letnie, przewiewne propozycje. W upalne dni egzamin zdadzą skórzane klapki, japonki albo baleriny z siateczki.