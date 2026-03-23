To może być najbardziej kobieca odsłona jeansów tej wiosny. Ruffled jeans, czyli spodnie z falbankami, łączą komfort noszenia z modową finezją. Komu będą pasować i jak je nosić w tym sezonie? Podpowiadamy.

Falbany to jeden z wiodących trendów na wiosnę 2026. Zdobią nie tylko zwiewne sukienki i romantyczne bluzki, ale też spodnie, które nadają ton stylizacjom. Jednym z najciekawszych fasonów na ten sezon są ruffled jeans. Spodnie z dekoracyjnym detalem zdobiącym dolną krawędź nogawki to kwintesencja stylu soft femininity, który zwiastuje powrót klasycznych, kobiecych stylizacji.

Komu pasują jeansy z falbankami? Modny fason na wiosnę 2026 urzeka detalem

Najmodniejsze jeansy z falbankami mają ciekawą długość ⅞ i delikatnie rozkloszowane nogawki. Dzięki temu optycznie wysmuklają kostki i dodają sylwetce lekkości. W połączeniu z odpowiednio dobraną górą dobrze równoważą proporcje. Poza tym potrafią odmienić charakter każdej stylizacji, dlatego świetnie sprawdzą się jako element, który przełamuje rutynę i sprawia, że ubiór wygląda ciekawiej.

Jak nosić jeansy z falbankami? Wiosną 2026 stawiamy na te stylizacje

Ruffled jeans to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby na wiosnę 2026. Pasuje idealnie zarówno do dziewczęcych balerin, jak i butów typu Mary Jane, czółenek na niewysokiej szpilce czy sneakersów retro. Z powodzeniem możemy łączyć je z romantycznymi bluzkami z fontaziem czy bufiastymi rękawami, ale równie dobrze komponują się z najzwyklejszymi T-shirtami czy klasyczną, oversize’ową koszulą. Co więcej: dekoracyjny akcent sprawia, że spodnie te nadają się na wiele okazji. Założysz je nie tylko na co dzień, ale też od święta.

