Quiet luxury w praktyce. Ubrania i dodatki, dzięki którym osiągniesz luksus w dyskretnym stylu
Elegancja i ponadczasowość zawsze były w modzie. Uniwersalne kroje i stonowane kolory to także podstawy do tworzenia kapsułowej garderoby, w której rządzi minimalizm. Trend o nazwie quiet luxury przypomina o klasycznych zasadach mody, które stoją w opozycji do szybko pojawiających i się i gasnących trendów. W dyskretnym luksusie stawiamy na jakość, nie na ilość. Ubrania mają być wygodne, eleganckie i służyć nam przez długi czas.
Czym jest dyskretny luksus?
Estetyka quiet luxury pojawiła się w mediach społecznościowych już jakiś czas temu. Podobnie jak inne modowe projekty jej inspiracją jest świat kina i seriali. W przypadku dyskretnego luksusu główną postacią, na której inspirują się Tiktokerki tworząc własne stylizacje, jest grana przez aktorkę Sarah Snook – Siobhan „Shiv” Roy, czyli córka jednego z najpotężniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych i właściciela największej korporacji medialnej Waystar Roco. Pomimo miliardów dolarów na koncie Shiv nie obnosi się swoim bogactwem poprzez ubiór. Stawia na klasykę i ukrywa logo marek. Najlepsza jakość i idealnie dopasowane kroje obronią się same.
Stylizacje w stylu quiet luxury
Istnieje kilka sposobów, które bez wątpienia sprawią, że Twój strój będzie bardziej wyrafinowany i luksusowy. Nie zawsze trzeba wydawać dużo pieniędzy na ubrania, by te wyglądały na drogie. Podstawą jest dobrej jakości biała koszula. Nic tak szybko nie sprawi, że Twój strój będzie wyglądał na luksusowy, jak świeża, wyprasowana koszula w jasnym kolorze. Postaw na swobodny krój i stylizuj z innymi podstawowymi dodatkami, aby dopełnić swój wygląd. Możesz postawić na monochromatyczną stylizację dobierając do koszuli białe spodnie o prostym kroju.
Klasyką będą także dobre skrojone cygaretki oraz luźne spodnie z dopasowaną górą. Ostatni z wymienionych elementów jest też prostym sposobem na przeniesienie basicowych T-shirtów i swetrów na wyższy poziom szyku. Dodanie do gareroby spodni o szerokim fasonie z luźną nogawką i wysokim stanem wyszczupli i wydłuży sylwetkę. To element, który praktycznie każda osoba zajmująca się modą nosi obecnie zarówno w połączeniu ze szpilkami, jak i tenisówkami.
Jedwabiste, miękkie tkaniny emanują elegancją i sprawiają, że każdy strój wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu. Niezależnie od tego, czy zainwestujesz w prawdziwy jedwab, czy zdecydujesz się na satynowe wykończenie, koszula, sukienka, spodnie lub spódnica w połączeniu z miękkim swetrem, koszulą, basicowym topem i innymi podstawowymi elementami zawsze będzie wyglądać elegancko i szykownie.