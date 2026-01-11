Elegancja i ponadczasowość zawsze były w modzie. Uniwersalne kroje i stonowane kolory to także podstawy do tworzenia kapsułowej garderoby, w której rządzi minimalizm. Trend o nazwie quiet luxury przypomina o klasycznych zasadach mody, które stoją w opozycji do szybko pojawiających i się i gasnących trendów. W dyskretnym luksusie stawiamy na jakość, nie na ilość. Ubrania mają być wygodne, eleganckie i służyć nam przez długi czas.

Czym jest dyskretny luksus?

Estetyka quiet luxury pojawiła się w mediach społecznościowych już jakiś czas temu. Podobnie jak inne modowe projekty jej inspiracją jest świat kina i seriali. W przypadku dyskretnego luksusu główną postacią, na której inspirują się Tiktokerki tworząc własne stylizacje, jest grana przez aktorkę Sarah Snook – Siobhan „Shiv” Roy, czyli córka jednego z najpotężniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych i właściciela największej korporacji medialnej Waystar Roco. Pomimo miliardów dolarów na koncie Shiv nie obnosi się swoim bogactwem poprzez ubiór. Stawia na klasykę i ukrywa logo marek. Najlepsza jakość i idealnie dopasowane kroje obronią się same.

Stylizacje w stylu quiet luxury

Istnieje kilka sposobów, które bez wątpienia sprawią, że Twój strój będzie bardziej wyrafinowany i luksusowy. Nie zawsze trzeba wydawać dużo pieniędzy na ubrania, by te wyglądały na drogie. Podstawą jest dobrej jakości biała koszula. Nic tak szybko nie sprawi, że ​​Twój strój będzie wyglądał na luksusowy, jak świeża, wyprasowana koszula w jasnym kolorze. Postaw na swobodny krój i stylizuj z innymi podstawowymi dodatkami, aby dopełnić swój wygląd. Możesz postawić na monochromatyczną stylizację dobierając do koszuli białe spodnie o prostym kroju.

Klasyką będą także dobre skrojone cygaretki oraz luźne spodnie z dopasowaną górą. Ostatni z wymienionych elementów jest też prostym sposobem na przeniesienie basicowych T-shirtów i swetrów na wyższy poziom szyku. Dodanie do gareroby spodni o szerokim fasonie z luźną nogawką i wysokim stanem wyszczupli i wydłuży sylwetkę. To element, który praktycznie każda osoba zajmująca się modą nosi obecnie zarówno w połączeniu ze szpilkami, jak i tenisówkami.

Jedwabiste, miękkie tkaniny emanują elegancją i sprawiają, że każdy strój wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu. Niezależnie od tego, czy zainwestujesz w prawdziwy jedwab, czy zdecydujesz się na satynowe wykończenie, koszula, sukienka, spodnie lub spódnica w połączeniu z miękkim swetrem, koszulą, basicowym topem i innymi podstawowymi elementami zawsze będzie wyglądać elegancko i szykownie.