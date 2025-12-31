Nadal nie zdecydowałaś się na motyw przewodni Twojej imprezy sylwestrowej lub noworocznej stylówki? Nic straconego. Z pomysłem przychodzi Pinterest, który przewiduje, że estetyka dark cabaret zawładnie imprezami w 2026 roku. O co dokładnie chodzi? Już spieszymy z tłumaczeniem.

Trendy dark cabaret

Mowa o wiktoriańskiej elegancji i teatralnym stylu. Charakteryzuje się bogatymi dekoracjami, głębokimi kolorami oraz elementami vintage- najlepiej z garderoby starego teatru. Jak pisze Pinterest, „Wyobraź sobie: teatralne zasłony, czerwone róże i kwartet smyczkowy grający dark cabaret. W 2026 roku imprezy staną się bardziej wystawne niż kiedykolwiek, gdy pokolenia Milenialsi i Gen Z wprowadzą estetykę vintage teatru do każdego swojego spotkania. Kurtyna w górę, każdy szczegół dopracowany do perfekcji.”

Dark Cabaret obejmuje modę, makijaż i wystrój wnętrz. Czerwienie, czernie i ciężkie tkaniny z mocnym makijażem stworzą klimat na niejednej imprezie w 2026 roku. Może warto zacząć już dziś?