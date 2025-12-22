Wybór idealnego okrycia wierzchniego na zimę to nie lada wyzwanie. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznej puchówki, sprawdź pod nazwą ,,polarowa kurtka”. Ma miękką, pluszową fakturę podobną do owczej wełny i zgodnie z zapewnieniami producentów, ma zapewniać komfort nawet przy -10 stopniach Celsjusza. Brzmi obiecująco?

Mimo że przez lata była bezkonkurencyjna, puchowa kurtka w tym sezonie schodzi na dalszy plan. Popularnością już wyprzedziły ją sztuczne futra, a w kolejce czekają polarowe kurtki, które podbiły świat mody. Bestsellerami okazały się te z Oysho. W hiszpańskiej sieciówce pojawiły się okrycia wierzchnie przypominające outdoorowe bluzy z grubego polaru typu sherpa. Mają piękne wzory i już robią furorę na TikToku. Na tym nie koniec. Kurtki ze sztucznego baranka lansuje kultowy dom mody Gucci, a podobne znajdziemy też w kolekcjach Ugg, Superdry, Bershka czy Mango.

Kurtki ze sztucznego baranka na zimę

W czym tkwi ich fenomen? Kurtki typu sherpa łączą funkcjonalność charakterystyczną dla odzieży outdoorowej z modnym, miejskim stylem. Dzięki temu świetnie sprawdzają się zarówno podczas długich spacerów po mieście, jak i w trakcie weekendowych wyjazdów w plener czy ferii w górach. Unikatowa faktura materiału i oryginalne wzory sprawiają, że polarowe kurtki są ciekawą alternatywą dla puchówek, które po latach noszenia zdążyły nam się trochę znudzić. Czy jednak zapewnią one porównywalny poziom komfortu noszenia?

Jak czytałyśmy na stronie Oysho, kurtki ze sztucznego baranka zostały poddane specjalnym testom przy sile wiatru 0,4 m/s. Na tej podstawie można stwierdzić, że sprawdzą się one przy 10 stopniach na plusie, np. podczas spaceru, ale także w 10-stopniowym mrozie w trakcie umiarkowanej aktywności. Zdecydowana większość kurtek tego typu jest ocieplana. Dodatkową warstwę termoizolacyjną zapewnia z kolei polar sherpa, który bardzo dobrze chroni przed utratą ciepła.

Modne kurtki typu sherpa na zimę: gdzie je kupić?

Jeśli marzy Ci się zimowa kurtka, która nada stylizacjom wyjątkowy charakter, okrycie wierzchnie z polaru typu sherpa może okazać się strzałem w dziesiątkę. Do wyboru masz modele gładkie, w kremowych odcieniach, ale też te w stylu apres-ski – zdobione oryginalnymi wzorami.

Jak nosić kurtki ze sztucznego baranka zimą?

Kurtka ze sztucznego baranka może być doskonałą bazą codziennych stylizacji. Sprawdzi się w połączeniu ze zwykłymi jeansami i ciepłym swetrem, ale też z dzianinową sukienką i traperami. Możesz też nosić ją na sportowo – do legginsów i śniegowców, np. Moon Boot.