W 2026 roku estetyka poetcore według Pinteresta będzie jedną z wiodących. Kierunek ten obierzemy głównie w modzie, ale nie tylko. To styl, który czerpie z romantycznej wrażliwości, literackiej nostalgii i wyciszonego, intelektualnego nastroju. Generacja Z oraz millenialsi coraz chętniej sięgają po elementy kojarzące się z życiem uważnym, twórczym i nieco vintage.

Poetcore: estetyka, która zawładnie 2026 rokiem

W praktyce poetcore przejawia się w szczegółach. Miękkie, oversize’owe golfy, staroświeckie marynarki, klasyczne torby listonoszki oraz drobne akcesoria przywołujące dawny świat pisarzy i poetów. Ta estetyka nie jest tylko związana z ubiorem, lecz także z podejściem do codzienności.

„Aspirujący autorzy, zbierzcie się. W 2026 roku pokolenie Z i millenialsi będą wydobywać z siebie wewnętrznego bohatera, wybierając obszerne golfy, vintage’owe marynarki i torby listonoszki. Ach, i nie zapomnijcie o piórze wiecznym. Potraktujcie to jak swoje estetyczne MFA — bez konieczności brania kredytu studenckiego”, pisze Pinterest.

Poetcore docenia zaznaczanie swoją indywidualności poprzez subtelną, literacką elegancję. Jak będzie wyglądało to w praktyce?