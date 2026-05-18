Są lekkie, przewiewne i z powodzeniem zastępują sandały. Klapki z plecionki to buty, które zdominują trendy latem 2026. Wiemy, gdzie je kupić i z czym je łączyć, by cieszyć się wygodą i wyróżniać stylem.

Lato 2026 w modzie przynosi wielki powrót rękodzieła. Na wybiegach i ulicach modowych stolic wzrok przyciągają ubrania i dodatki robione na szydełku i plecione z naturalnych tworzyw. Mowa nie tylko o czapkach w stylu lat 2000., topach i koszykach, ale też butach, a konkretnie mulach wyplatanych ze skóry, rafii lub bawełny.

Ażurowe klapki na lato 2026 – te mule dodają charakteru stylizacjom

Najpierw pojawiły się w kolekcjach znanych domów mody. Teraz przykuwają uwagę w sieciówkach. Plecione klapki to jedne z najbardziej interesujących butów na lato 2026, które w sekundę wynoszą stylizację na wyżyny. Mają wygodne, płaskie podeszwy. Są ultra lekkie i maksymalnie przewiewne. Dzięki temu rewelacyjnie sprawdzą się zarówno podczas wakacji w tropikach, jak i w upalne dni w mieście. Gdzie ich szukać? Idealne ażurowe mule znajdziemy między innymi w H&M, Mohito, Stradivariusie czy Badurze.

Jak nosić plecione klapki? Latem 2026 łączymy je z tymi elementami garderoby

Choć są tym elementem stylizacji, który niemal natychmiast przyciąga spojrzenia, są również niezwykle uniwersalne. Klapki z motywem rybackiej sieci będą pasować jak ulał do lekkich, lnianych spodni z szeroką nogawką i kobiecych bluzek czy topów. To buty, które mogą okazać się znakomitą alternatywą dla klasycznych sandałów, bo podobnie jak one zapewniają duży komfort noszenia i świetnie współgrają ze stylem casual.

Do eleganckich stylizacji warto wybrać bardziej minimalistyczny model, np. ze skóry, w stonowanym kolorze. Takie skórzane, plecione klapki doskonale dopełnią zestawy inspirowane dyskretnym luksusem. Włóż do nich bermudy, czyli szorty przed kolano oraz białą koszulę albo klasyczny longsleeve, a zyskasz set, który zda egzamin w ciepłe dni w miejskiej scenerii.

Ażurowe mule doskonale współgrają również z szortami i spódnicami – od tych najbardziej dziewczęcych, z falbanką, aż po bardziej eleganckie – jak satynowa midi o prostym kroju. W takich połączeniach mogą zastąpić baleriny i dodać sylwetce jeszcze więcej lekkości.